Fenalco exige medidas de seguridad para Norte de Santander tras alerta de los EE.UU.

500 militares están comprometidos en la seguridad vial de Norte de Santander / Foto Ejército Nacional

Norte de Santander

Luego de la alerta emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde le piden a sus connacionales evitar por completo viajar a Norte de Santander y cualquier zona ubicada dentro de un radio de 10 kilómetros (5 millas) de la frontera entre Colombia y Venezuela, desde la Federación Nacional de Comerciantes están pidiendo a las autoridades tomar acciones contundentes para que no se afecte la imagen de la región.

“FENALCO expresa su profunda preocupación y rechazo frente al impacto económico, turístico y reputacional que genera para el departamento la reciente alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, indicó la federación a través de un comunicado.

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El gremio reconoce los desafíos de seguridad que tienen la región e insta a las autoridades a “adoptar acciones contundentes, coordinadas y sostenidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad y generar resultados verificables que conduzcan a una futura revisión de esta advertencia internacional”.

El orden público afecta la competitividad de Norte de Santander

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Para Fenalco es fundamental que las autoridades partan de la premisa que la crisis de orden público que se registra en la región también afecta la competitividad económica, la generación de empleo, la inversión y el crecimiento económico.

“Desde FENALCO reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del departamento y hacemos un llamado a trabajar unidos para recuperar la confianza nacional e internacional en Norte de Santander”, concluyó el comunicado.