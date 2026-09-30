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30 sep 2026 Actualizado 17:54

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Cúcuta

Alianza empresarial reclama apoyo para la reactivación económica de Norte de Santander

Seis peticiones hizo el sector productivo

Centro de Cúcuta.

Centro de Cúcuta. (Cortesía/Archivo )

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La Gran Alianza Empresarial en Norte de Santander presentó seis propuestas para lograr mejorar el clima económico que tiene los diferentes renglones de la región.

Los empresarios se mostraron preocupados por los diferentes factores que están incidiendo en el descenso de las ventas, reflejado en decrecimiento económico para los sectores productivos.

Iván Rodríguez presidente de Cotelco en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que frente a las dificultades que se están presentando se han trazado seis iniciativas que conducirán a mejorar las condiciones de los renglones que hoy están afectados.

Las propuestas de la dirigencia gremial son:

*Exoneración temporal del Iva.

*Ampliación del régimen ZESE

*Devolución del Iva a los turistas venezolanos

*Zona especial de Intervención Fronteriza

*Flexibilización del ingreso de turistas venezolanos a nuestro departamento

*Activación de una línea de crédito especial para Norte de Santander a través de Bancoldex

Mañana en una región en la que participaran delegados del gobierno, autoridades locales y departamentales se buscará un consenso para presentarlo al gobierno nacional y lograr tener una hoja de ruta en la recuperación económica para Norte de Santander.

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