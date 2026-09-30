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30 sep 2026 Actualizado 13:14

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Supersalud interviene para conminar a las Eps a pagar deudas a la red pública en Norte de Santander

Se anuncian acuerdos de pago por más de $20.300 millones.

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Norte de Santander

La Superintendencia Nacional de Salud lideró jornadas de conciliación y mesas de flujo de recursos en Norte de Santander que permitieron alcanzar acuerdos por más de $40.100 millones entre EPS y hospitales públicos y clínicas privadas, con el propósito de fortalecer la liquidez de los centros asistenciales y mejorar la prestación de los servicios de salud de la población.

En Norte de Santander, durante la jornada de conciliación extrajudicial en derecho realizada entre el 21 y el 25 de septiembre en Cúcuta, se alcanzaron acuerdos de pago por más de $20.300 millones.

En total se formalizaron nueve acuerdos: cuatro con hospitales públicos por más de $3.500 millones y cinco con clínicas privadas por una cifra superior a $16.700 millones.

La jornada también permitió programar 41 citas de conciliación de cartera para avanzar en la depuración de cuentas y establecer compromisos frente a las obligaciones pendientes.

Con estos resultados, la Superintendencia Nacional de Salud continúa promoviendo espacios de concertación entre las EPS, los hospitales y clínicas y las autoridades territoriales para agilizar el flujo de recursos, a través de acuerdos de pago y contribuir a la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

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