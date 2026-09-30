Personería de Ocaña alerta por nuevas páginas que señalan a habitantes del Catatumbo

Imagen de referencia de redes sociales. / Foto: Getty Images. / Xavier Lorenzo

Catatumbo

El uso de las redes sociales para señalar a habitantes de la región del Catatumbo de tener presuntos nexos con grupos armados ilegales, sigue generando temor y preocupación entre los habitantes de la zona.

El hecho ha provocado que al menos ocho personas acudan hasta la Personería de Ocaña, preocupados por su seguridad y la de su familia.

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“Los señalamientos que se precisan en la página están generando unas afectaciones a las personas”, explicó Fauricio Torrado, personero de Ocaña, en entrevista con Caracol Radio, quien aseguró que después de algunos de los casos conocidos, se han presentado hechos violentos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Docentes, estudiantes y comerciantes han sido señalados

Entre los casos conocidos por el Ministerio Público en la región, se encuentra el de un estudiante universitario, quien buscó ayuda de la Personería ante el temor por los señalamientos.

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El funcionario resaltó que la entidad no es la encargada de otorgar directamente las medidas de protección a las personas señaladas, pero que, de acuerdo con sus funciones, sí ha contribuido en activar y articular las rutas correspondientes ante las autoridades competentes.

“Nosotros simplemente activamos la ruta junto con Secretaría de Gobierno, Policía, Fiscalía y UNP. Efectivamente, a ellos se les hizo la remisión a estas entidades para que ellos, dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, activen las rutas que crean necesarias”.

Torrado explicó que existen situaciones especialmente delicadas entre las personas afectadas, particularmente cuando residen en zonas rurales.

Una de las páginas dejó de operar

Para el funcionario es gratificante que una de las páginas usadas en redes sociales para estos señalamientos fue cerrada. Sin embargo, asegura que tienen conocimientos de nuevos perfiles creados para este mismo fin.

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“Esto está generando unas afectaciones de seguridad complicadas en Ocaña y la región”, manifestó Torrado.

El personero recordó que en el Catatumbo hay presencia de diferentes actores armados y que, en ese contexto, la difusión de señalamientos contra civiles puede generar situaciones de riesgo que requieren atención institucional.