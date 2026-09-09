Alerta en la Comuna 1 de Cúcuta por aumento de robos y hechos violentos
Piden a la administración municipal reforzar la seguridad y poner en funcionamiento las cámaras de vigilancia.
Cúcuta
Los habitantes de la Comuna 1 de Cúcuta están alzando su voz por el aumento de robos, atracos y hechos violentos registrados en los diferentes barrios de este sector.
En diálogo con Caracol Radio, Pedro Castellanos, edil de la Comuna 1, indicó que es preocupante que en barrios como El Contento y El Páramo, se han reportados atracos a mano armada, incluso en horas del día.
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Intento de sicariato cerca de un jardín infantil
Uno de los hechos que más le preocupa a la comunidad es el intento de sicariato que se presentó este martes 8 de septiembre, en inmediaciones de un establecimiento educativo, un jardín infantil.
De acuerdo con este líder comunal, hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el jardín y realizaron varios disparos contra una persona, en presencia de niños y padres de familia.
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“El problema es que hay niños”, manifestó el edil, quien cuestionó que este tipo de hechos se presenten cerca de instituciones educativas y en horarios de alta circulación de la comunidad.
Líderes piden instalar y recuperar cámaras de seguridad
Tras lo anterior, Castellanos recordó que la administración municipal ha adquirido varios compromisos en materia de seguridad con este sector de la ciudad, como la instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad.
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“Nosotros necesitamos la renovación de esas cámaras lo más pronto posible”, señaló Castellanos.
Según Castellanos, hace aproximadamente seis meses, durante reuniones con funcionarios de la administración municipal, se les informó que existían recursos aprobados para adelantar estas instalaciones. Sin embargo, aseguró que hasta ahora la comunidad no ha recibido información concreta sobre los puntos en los que serían ubicados los nuevos equipos.
Lo más lamentable, de acuerdo con este edil, es que el temor generalizado está obligando a los habitantes de la Comuna 1, a encerrarse en sus viviendas a partir de las 6:00 de la tarde, para evitar ser víctimas de hurto.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...