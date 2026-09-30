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30 sep 2026 Actualizado 17:58

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Sorpresivo relevo en Comando de la Policia del departamento

Asume el coronel Fredy Rangel la seguridad del departamento

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Norte de Santander

Un mes y dos día tardo la misión como Comandante de la Policía en Norte de Santander del coronel Carlos Angarita quien en las últimas horas fue relevado del cargo.

La Dirección de la Policía designó para ocupar esa labor al coronel Groser Fredy Rangel Torres quien se pondrá al frente de esta comandancia.

Caracol Radio conoció que la sorpresiva decisión estuvo motivada por diferencias entre el oficial saliente y el comandante de la Regional Cinco de Policía general Yesid Peña.

Frente a lo ocurrido, sobrevino la decisión del mando institucional de enviarlo a cumplir todo su período vacacional y posteriormente generarse la designación del nuevo coronel que estará al frente del departamento.

Mientras se produce la transmisión de mando, fue encargado para estar al frente de la región el coronel Francisco Avendaño quien en la actualidad ocupa el cargo de Subcomandante en el departamento de Norte de Santander.

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