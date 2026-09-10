Mineducación acompaña a la comunidad educativa del colegio donde un joven ingresó armado en Medellín

Imagen de referencia de aula de clases. Foto: Getty Images / Geo Piatt

Medellín

El Ministerio de Educación Nacional hace seguimiento al hecho violento ocurrido en una institución educativa durante la jornada de la mañana de este miércoles, 9 de septiembre de 2026.

Lo que ocurrió

Durante la jornada educativa, un joven de 17 años, identificado como Johan Sebastián Ovalle, ingresó armado, disparó y se autolesionó al interior de este colegio ubicado en el barrio Villa Liliam.

El joven habría llegado al colegio, al parecer, con la intención de buscar a una profesora y posteriormente se habría ocasionado una lesión en la cabeza utilizando el arma que llevaba consigo.

Posterior al hecho, dos sujetos de 37 y 46 años habrían tomado el arma que llevaba el adolescente.

Atención al estudiante lesionado

El estudiante que resultó lesionado recibe atención hospitalaria y su familia cuenta con acompañamiento psicosocial.

Luego de este hecho que alteró la normalidad de la jornada académica, los estudiantes del colegio fueron entregados a sus familias.

Se activaron las rutas de atención

Desde el momento en el que se conocieron los hechos, la Secretaría de Educación de Medellín activó las rutas de atención para toda la comunidad educativa en compañía de la Secretaría de Salud de la capital antioqueña.

Mesa de trabajo

Como parte de la atención de este hecho y sabiendo la afectación emocional que se generó, durante este jueves habrá una jornada de trabajo en casa para los profesores adscritos a este colegio.

También se tendrá una mesa de trabajo para continuar con el acompañamiento y analizar las acciones que se requieren a futuro para garantizar la seguridad y tranquilidad de toda la comunidad educativa.

Estos encuentros tendrán la participación del sector salud, la estrategia Escuela Entornos Protectores, la Gerencia Educativa y las áreas de recursos humanos y bienestar docente.

Orientación desde el Ministerio

Las directivas y docentes de la Institución Educativa Gabriel García Márquez reciben la orientación del gobierno distrital y también del Ministerio, desde donde se acompaña el proceso en el marco de sus competencias y poniendo a disposición las herramientas que requiera la entidad territorial.

El Mineducación aclaró que hoy tendrá un encuentro para conocer los avances de atención de la situación y definir la ruta a seguir en los próximos días, bajo los procedimientos que correspondan a este tipo de situaciones.

Estudiante ya recibía atención

Debido a las conductas agresivas que había manifestado el joven que se autolesionó, ya se había activado para él una ruta del programa de Entornos Protectores, con acompañamiento psicosocial.

Según se conoció, el estudiante había manifestado que no quería continuar con el acompañamiento y de manera reciente había tenido comportamientos que generaron dificultades de convivencia y episodios de violencia en este colegio.

El Comité Escolar de Convivencia tomó la decisión de que el estudiante continuara temporalmente sus actividades académicas desde casa, bajo la modalidad remota, mientras se avanzaba en su valoración psicológica y se mantenía el acompañamiento correspondiente.

Ministerio ratificó su compromiso

Debido a este hecho, que ocurrió en la Comuna 8 de Medellín, el Ministerio de Educación Nacional reafirmó su compromiso “con entornos escolares seguros y protectores, donde el bienestar de los estudiantes, docentes, directivos y comunidad educativa sea siempre una prioridad”, indicaron en un comunicado.