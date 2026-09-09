Estudiante ingresó armado a colegio de Medellín: terminó autolesionándose

Medellín

En la mañana de este miércoles 9 de septiembre en la institución educativa Gabriel García Márquez de Medellín, se registraron disparos luego de que un estudiante de 17 años ingresó al plantel portando un arma.

De acuerdo con el reporte entregado por la policía, el adolescente habría ingresado a la institución ubicada en el sector La Sierra, comuna 8 de la ciudad, por uno de los muros y, una vez dentro, se habría ocasionado una lesión en la cabeza utilizando el arma que llevaba consigo.

Según información preliminar, el joven habría llegado al colegio, al parecer, con la intención de buscar a una profesora. Sin embargo, al no encontrarla, se habría disparo.

Tras lo ocurrido, el dinamizador del servicio de vigilancia le brindó los primeros auxilios al adolescente y posteriormente lo trasladó a la Clínica Sagrado Corazón, donde recibió atención médica.

“Entretanto, dos hombres habrían ingresado posteriormente a la institución, tomado el arma y abandonado el lugar. Gracias al sistema de cámaras de biovigilancia, las autoridades lograron identificar a estos dos hombres, quienes fueron trasladados a la estación de Policía Villa Hermosa para adelantar las investigaciones y esclarecer su participación en los hechos”, indicó el teniente coronel John Gómez, comandante de la Estación de Policía Villa Hermosa.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias que rodearon el ingreso del estudiante armado al plantel educativo y determinar qué ocurrió antes y después de la autolesión.