Bomberos de 4 municipios trabajan para apagar enorme incendio forestal en La Estrella, Antioquia

La Estrella- Antioquia

En la vereda La Esperanza, en la reserva natural El Romeral de la Estrella, Antioquia, se inició un incendio forestal desde el mediodía de este miércoles que ha exigido las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos de cuatro municipios del sur del Valle de Aburrá. Las llamas por momentos superaron los siete metros, por lo que es catalogado como de grandes proporciones.

Bomberos de La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Caldas apoyan las labores de extensión del incendio, además de la Defensa Civil. En el lugar hay 35 unidades que reciben apoyo aéreo con un helicóptero que realiza descargas al foco de las llamas y, por el momento, no hay personas ni viviendas en riesgo, pero de continuar podría acercarse esa preocupación.

“Es difícil decir qué sucedió. El incendio sí está bastante grande. Hace mucho tiempo no teníamos un incendio de tan grandes proporciones. Estamos tratando de combatirlo y poderle dar tranquilidad a la comunidad y que no pase a mayores”, reportó el capitán Carlos Muriel, subcomandante de bomberos de La Estrella.

Agrega que el incendio continúa activo y que trabajarán hasta que las condiciones de seguridad lo permitan y que las acciones se activarán a las 5 de la mañana de este jueves.