Líder indígena denunció que en Popayán se materializan los riesgos anuciados en una alerta temprana

Popayán - Cauca

Un líder indígena denunció que se están materializando situaciones de riesgo anunciados en la alerta temprana 018 del 2026 de la Defensoría del Pueblo para Popayán, tras la intimidación de la que fue objeto en una vía local por presuntos delincuentes.

Se trata de Willinton Tote, exconsejero del resguardo ancestral de Coconuco, directivo de la Unión Patriótica en el Cauca, quien afirmó que fue víctima de persecución por parte de cinco hombres en motocicleta cuando se movilizaba en un vehículo de protección en la vía hacia la iglesia de Belén entre Popayán y Puracé.

“Nos abordaron. Los escoltas reaccionaron rápidamente y el conductor los evadió y golpeo a estos motorizados, a uno de ellos muy fuerte. Hubo un momento en el que el hombre de protección gritó que me cubriera y me tiré hacia un costado de la camioneta y me puse el chaleco antibalas”, resaltó Willinton.

El líder señaló que la situación además de generar temor y zozobra evidencia que se están materializando las advertencias de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que expone el riesgo para la población de las nueve comunas y 23 corregimientos de Popayán por el accionar de estructuras ilegales.

“La alerta advierte sobre la situación de criminalidad de los grupos armados en esta ciudad en alianza con bandas delincuenciales”, dijo.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, rechazó las acciones contra líder y afirmó que “constituyen una grave amenaza contra la vida y la integridad del exgobernador Willinton Andrés Tote y de las personas encargadas de su protección”.

Entretanto, Tote explicó que no es la primera vez que él y su familia son objeto de amenazas, intimidaciones y ataques; situaciones que junto con los recientes hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Nación, entidad que ya inició las investigaciones pertinentes.

El líder hizo un llamado al Gobierno Nacional, particularmente al Ministerio del Interior para que garantice sus derechos y los de las comunidades.