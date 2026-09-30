El Cauca registró de nuevo el asesinato de una lideresa social

El Plateado - Cauca

Indepaz reportó el asesinato de una lideresa social en el Cauca. Gloria Buitrago, que participaba en diferentes procesos comunitarios fue atacada con disparos en el corregimiento de El Plateado del municipio de Argelia, sur de la región caucana.

Su homicidio eleva a 26 la cifra de líderes sociales a quienes les quitaron la vida en el Cauca en lo corrido del 2026.

Información preliminar da cuenta que la mujer fue interceptada por hombres armados movilizados en dos camionetas y que abrieron fuego segándole la vida.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Gloria Buitrago se desempeñaba como fiscal de Junta de Acción Comunal y fungió como presidente del Comité de Cantineros de El Plateado.

Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, aseveró que su homicidio ocurre en un territorio donde los grupos armados “no solo se disputan el control territorial”, sino que buscan “cooptar, presionar e incidir sobre las organizaciones comunitarias y sus liderazgos”.

En el corregimiento de El Plateado persisten disputas territoriales entre la estructura Carlos Patiño, el frente Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia y facciones del ELN. Esas confrontaciones siguen generando riesgos para los liderazgos sociales; situación expuesta por la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas.

La problemática viene en aumento. Solo en el mes de septiembre seis líderes sociales resultaron asesinados en el territorio caucano; Indepaz ya cuenta el homicidio de 117 líderes en el país.

Ante la situación diferentes organizaciones vienen exigiendo al Estado colombiano fortalecer las medidas que permitan proteger a los líderes y garantizar la autonomía de las comunidades en el Cauca.