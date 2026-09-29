Ataque con explosivos y disparos contra la Fuerza Pública en el Cauca dejó siete policías heridos

Los hechos se registraron sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Crédito: Suministrada y Colprensa.

Piendamó - Cauca

Siete uniformados resultaron heridos tras el ataque de un grupo armado en el Cauca. La acción violenta fue perpetrada con drones cargados con explosivos y disparos contra un puesto de control de la Fuerza Pública en el sector del antiguo peaje de Tunía, vía Panamericana en jurisdicción del municipio de Piendamó.

Los uniformados lesionados por esquirlas reciben atención médica en centros asistenciales cercanos. Aún no hay reporte oficial sobre su estado de salud.

La situación que generó temor y zozobra en los usuarios de la vía llevó al cierre preventivo del corredor internacional entre Popayán y Cali.

Los primeros reportes dan cuenta que luego del lanzamiento de los explosivos lanzados desde drones se registraron disparos desde sectores ubicados alrededor del puesto de control.

Em la zona delinque la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, responsables de múltiples acciones violentas.

Las operaciones y la verificación de las condiciones de seguridad continúan en el sector.