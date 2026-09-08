Disidencias dejan un militar muerto y cinco heridos en Cauca entre el cierre de agosto y septiembre

Ante los sucesos violentos la secretaria de gobierno del Cauca, Diana Murillo señaló que se realizará un consejo de seguridad. Crédito: Getty Images.

Cauca

La escalada violenta emprendida por las disidencias de las Farc contra la Fuerza Pública en el Cauca desde el cierre agosto y lo corrido de septiembre deja un militar muerto, un civil herido y cuatro uniformados lesionados.

El Batallón de Entrenamiento de la Brigada 29, en el municipio de El Patía, fue atacado en dos oportunidades con explosivos lanzados mediante rampas desde un vehículo y drones, los días 30 de agosto y seis de septiembre.

Estos hechos dejaron tres civiles y dos soldados heridos.

El tres de septiembre fue asesinado el soldado Sergio Arley Ulcué, en el sector de La Salvajina, municipio de Suárez, durante un ataque armado atribuido a las disidencias.

Durante el reciente fin de semana, en El Carmelo, Cajibío, se registraron ataques con explosivos lanzados desde drones y disparos contra la subestación de Policía. En estos hechos, atribuidos a la estructura Jaime Martínez, tres policías resultaron heridos por esquirlas.

En Inzá, una base militar fue hostigada y, durante la reacción de los uniformados, se iniciaron combates que generaron riesgos para la población y llevaron a la suspensión de actos públicos.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Diana Murillo, rechazó lo hechos y solicitó la asistencia del Gobierno Nacional para atender la situación.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que haga presencia institucional en el departamento, fortalezca toda la Fuerza Pública y sobre todo para que aumente las capacidades de seguridad en la región”, dijo Murillo.

La funcionaria señaló que se coordina con el Ministerio de Defensa la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario, para analizar la constante alteración al orden público y tomar determinaciones ante la situación.

“Estamos estableciendo la agenda con el ministro para lograr la presencia de las autoridades nacionales en nuestro territorio y estamos pendientes de establecer una fecha”, puntualizó la secretaria de gobierno del Cauca.