Judicializados 10 delincuentes señalados de millonarios hurtos en la vía Panamericana del Cauca

Luego de su captura, los implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías. Foto: Fiscalía.

Cauca

Diez sujetos señalados de perpetrar hurtos por más de cinco mil millones de pesos en carga y de vender la mercancía robada en la vía Panamericana del Cauca a las disidencias de las Farc, en lo corrido de este año, fueron judicializados por la Fiscalía.

Se trata de presuntos integrantes de la red criminal identificada como ‘Los Cosecheros’, quienes habrían perpetrado por lo menos 12 hurtos en el corredor internacional particularmente a transportadores de carga.

La Fiscalía señaló que los delincuentes operaban haciéndose pasar por las disidencias de las Farc, portando armas de fuego para interceptar y secuestrar a los conductores para luego saquear las cargas en zonas rurales.

El ente investigador manifestó que entre los hechos investigados destaca el hurto de 19 motocicletas en enero de 2026, vendidas posteriormente al frente ‘Carlos Patiño’, operativo que incluyó la instrumentalización de menores de edad.

“Otro evento se registró el 4 de febrero, cuando una tractomula que movilizaba 36 motocicletas, avaluadas en 481 millones de pesos, fue detenida por la estructura delincuencial”, dijo la Fiscalía.

Luego de su captura en los municipios de Popayán y Timbío, en la que se incautaron municiones, vehículos, y registros contables de presuntos ilícitos, los implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías y se determinó que deberán responder por los delitos de “concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y agravado y uso de menores para la comisión de delitos”.