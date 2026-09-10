Un mes sin noticias del infante de Marina secuestrado en Inzá, Cauca

Inzá, Cauca

Un mes completa secuestrado el infante de Marina Profesional Anderson Sancho Guar, oriundo de Inzá, Cauca, quien fue retenido el pasado 9 de agosto cuando se encontraba de vacaciones y visitaba a su familia en zona rural del municipio.

El uniformado, integrante de la Armada Nacional, permanece en poder de un grupo armado ilegal y hasta ahora no se conoce información sobre su paradero. La situación genera preocupación entre sus familiares, especialmente porque padece osteomielitis crónica, una condición de salud que requiere atención permanente.

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo Campo, confirmó que el uniformado se encontraba de civil y de permiso cuando fue retenido y reiteró la necesidad de activar canales humanitarios para facilitar su regreso a casa.

“Queremos que también se le pueda prestar atención, que a través de canales humanitarios se pueda permitir que este muchacho pueda regresar a su familia, a su comunidad”, indicó el alcalde.

Aunque no existe certeza sobre el grupo responsable, el alcalde señaló que, de acuerdo con la información conocida, la retención habría sido cometida presuntamente por integrantes de las disidencias de las Farc, que operan en esta zona del Cauca.

El caso ocurre en medio de una compleja situación de orden público en Inzá, donde durante las últimas semanas se han registrado varios hostigamientos contra la base militar y se ha advertido sobre presencia de grupos armados ilegales en comunidades indígenas y campesinas.

El secuestro de Anderson Sancho Guar se suma al de los militares Jamerson Guachetá, Juan David Buitrón y Víctor Hugo Yepes, quienes permanecen en poder de las disidencias de las Farc en el Cauca desde 2025.