Defensoría pide de nuevo aplicar recomendaciones de las Alertas Tempranas en el Cauca

Cauca

En menos de 48 horas la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado para el Cauca por factores de violencia. Todo por el aumento de los secuestros y otras acciones que dejan vulnerable a la población. La entidad solicitó a los grupos armados cesar los ataques contra los civiles y a las autoridades atender las alertas tempranas.

Este organismo del Ministerio Público denunció que en el territorio caucano en las últimas dos semanas seis personas fueron objeto de secuestro. Cuatro de ellos se perpetraron en el municipio de Balboa, otro en la ciudad de Popayán y uno entre Santander de Quilichao y Caloto. Antes del mes de agosto, ya se habían reportado por lo menos 10 casos de plagio de ciudadanos.

A estos sucesos se suman el ataque con explosivos a las instalaciones de la empresa de aseo de Popayán, el riesgo en la vía Panamericana por la instalación de artefactos explosivos y los hurtos de carga en el tramo entre Piendamó, Cauca y Remolinos, Nariño.

Justamente en este corredor vial el pasado siete de septiembre murió un soldado del Ejército tras la activación de un explosivo.

Además, persiste el permanente riesgo para los habitantes de las zonas urbanas de los corregimientos de Arboledas y San Joaquín en el municipio de Mercaderes por las disputas territoriales de grupos armados ilegales.

La Defensoría señaló que todas estas situaciones fueron previstas en alertas tempranas para los diferentes territorios y que no fueron atendidas.

En ese sentido, la entidad además de manifestar su preocupación por la escalada violenta, pidió a los grupos armados respetar de manera irrestricta los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y les solicitó a las autoridades nacionales y territoriales atender oportunamente las recomendaciones de las alertas tempranas antes que los riesgos, ahí advertidos, se materialicen.