Ejército denunció el asesinato de soldado en combates contra las disidencias en El Tambo, Cauca

Un soldado profesional fue asesinado por las disidencias de las Farc en El Tambo, Cauca. Los hechos se registraron en zona rural cuando las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro se enfrentaron a la estructura Carlos Patiño. El grupo armado ilegal, en medio de los hechos, sustrajo el cuerpo del militar e impidió su recuperación.

La Tercera División lamentó la muerte del soldado profesional Idel José Torres Herrera.

También denunció que su cadáver fue sustraído en medio de un ataque con explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil, impidiendo los actos urgentes de debe realizar personal de la Fiscalía.

“Este tipo de hechos vulnera el respeto a la dignidad personal de quien pierde la vida en medio de hostilidades, (…) además constituyen crímenes de guerra en el marco del Derecho Internacional Humanitario por la manipulación arbitraria, traslado y retención de cadáver”, dijo el Ejército.

Como consecuencia de esta situación la Tercera División solicitó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, autoridades civiles para “facilitar la recuperación y entrega diga del cuerpo del militar”.

El ejército además de rechazar la violación al Derecho Internacional Humanitario exigió respeto por el soldado asesinado y su familia. Puntualizó que las operaciones e ingreso de refuerzos aéreos en la zona se vieron afectados por las condiciones climáticas adversas y las tropas continúan desplegadas en el sector.