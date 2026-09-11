El Ejército destruyó más de 50 explosivos con los que disidencias planeaban atentados en el Cauca

Técnicos antiexplosivos destruyeron de manera controlada las cargas aplicando los protocolos establecidos sin generar afectaciones para los habitantes. Crédito: Ejército Nacional.

El Tambo - Cauca

El Ejército y la Fuerza Aérea frustraron una acción terrorista en el Cauca. Afirman que las disidencias de las Farc pretendían emplear explosivos en zona rural del municipio El Tambo, al occidente del Cauca.

Se trata de 55 artefactos explosivos improvisados, con gran capacidad destructiva, ubicados en un área preparada de la vereda La Emboscada, corregimiento de El Filo; descubiertos en una operación conjunta entre tropas del Batallón de Despliegue Rápido Número Cuatro y el Comando Aéreo de Combate Número siete de la Fuerza Aérea.

La Tercera División señaló que el material estaba dispuesto para la ejecución de acciones violentas contra la comunidad de esta región que transita diariamente en la zona donde estaba la amenaza, que hace parte del Cañon del Micay.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, coronel José María Garzón, explicó que los elementos pertenecerían a la “estructura Carlos Patiño comandada por alias ‘Fardey’, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que operan en el departamento del Cauca”.

El oficial además resaltó que la Fuerza Pública logra frenar la posibilidad de que estas estructuras “instalen estos dispositivos que ponen en riesgo a la población civil que sale todos los días a las escuelas y a trabajar en las fincas”.

Técnicos antiexplosivos destruyeron de manera controlada las cargas aplicando los protocolos establecidos sin generar afectaciones para los habitantes

El Ejército puntualizó que con el operativo se afecta la capacidad criminal de las disidencias que operan en el suroccidente del Cauca y que las ofensivas militares continúan en el territorio para contrarrestar las acciones delincuenciales de los grupos armados al margen de la ley.