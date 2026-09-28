Disidencias de las Farc mantienen en su poder el cuerpo de un militar asesinado en el Cauca

Cañón del Micay -Cauca

El cuerpo del soldado profesional Idel José Torres permanece en poder de la estructura Carlos Patiño en el Cauca. El militar fue asesinado en medio de combates entre este grupo armado de las disidencias de las Farc y tropas de La Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro en el Cañón del Micay.

En un comunicado, la estructura delincuencial señaló que contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja “para coordinar la entrega del cadáver del soldado a la misión humanitaria y permitir la posterior entrega a sus familiares”.

Además, explicó que en las confrontaciones desarrolladas en el corregimiento la Emboscada, que se prolongaron por varias horas, uno de sus integrantes resultó herido y que se apoderaron de munición, proveedores y material de intendencia.

La Tercera División del Ejército rechazó que, tras la muerte del militar, en medio de ataques con explosivos y ráfagas de fusil, su cuerpo haya sido sustraído por el grupo armado ilegal. También calificó este hecho como “conductas que constituyen crímenes de guerra en el marco del Derecho Internacional Humanitario “.

Para el Ejército, la situación impidió que los organismos judiciales adelantaran los actos urgentes de investigación penal y “profundiza el dolor de una familia que merece despedir dignamente a su ser querido”.

El mayor general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares exigió la entrega del uniformado y reiteró que la retención del cuerpo vulnera las normas del DIH.

Por ahora, se esperan gestiones y pronunciamientos del CICR y de la Defensoría del Pueblo a quiénes la Tercera División del Ejército solicito intervención para lograr la recuperación del soldado profesional de 24 años, oriundo de Bosconia César y con cuatro años de servicio en el Ejército Nacional.