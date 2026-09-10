EE.UU. declara organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana ‘Los Tiguerones’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que la Administración de Donald Trump declaró como organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones , uno de los grupos delictivos causantes de la ola de violencia sin precedentes que sufre el país andino.

Tras reunirse en Quito con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio señaló que Los Tiguerones se convierten en objetivo de EE.UU. como ya lo son también Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, las otras tres bandas ecuatorianas que también están consideradas por Trump como terroristas.

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“Los Tiguerones es otra de las bandas ecuatorianas que ayudas a los cárteles mexicanos a mover y exportar drogas para promover el terrorismo y la actividad criminal, incluyendo ataques contra civiles, fuerzas del orden y periodistas”, señaló Rubio en redes sociales.

A Los Tiguerones se les atribuyen acciones como la irrupción de un grupo armado al canal TC Televisión durante una emisión en directo en enero de 2024 y tienen como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, que se encuentra en libertad después de que fuera detenido en España y no se concretara su extradición a Ecuador.