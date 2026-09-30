“Acataremos la orden del juez que pidió frenar el cierre de la ZUT”: Excombatientes en Putumayo

Bogotá

En diálogo con Caracol Radio los 62 excombatientes que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo, aseguran que acatarán la orden del juez que pidió frenar el cierre del espacio.

“Nosotros nos acogemos a la orden del juez, nosotros nos quedamos haciendo resistencia hasta que nos cumplan a nosotros porque lo que vemos del Gobierno es que no nos quiere cumplir y nos quieren sacar sin tener en cuenta nuestra opinión”. Aseguró un desmovilizado que permanece en la ZUT.

Así fue la dejación de armas de 100 hombres de la Coordinadora Nacional. Foto: Caracol Radio Ampliar Así fue la dejación de armas de 100 hombres de la Coordinadora Nacional. Foto: Caracol Radio Cerrar

Estos excombatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entregaron armas el pasado 18 de junio e ingresaron a este espacio, la Zona de Ubicación Temporal, para iniciar su proceso de reincorporación. Allí ya llevan cuatro meses y ante el anuncio del Gobierno Nacional de enviar a una comisión humanitaria para hacer el cierre total del espacio entre el 1 y 2 de octubre de 2026, pidieron garantías y respeto por su proceso.

“Pedimos solución en lo jurídico que es lo más importante porque nosotros de acá no nos podemos ir sin lo jurídico. De ahí para allá que el Estado siga cumpliendo con nosotros con todo lo que se pectó en la mesa de diálogos de paz, eso es lo que nosotros estamos exigiendo”.

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Caracol Radio Ampliar Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Caracol Radio Cerrar

Estas personas desmovilizadas esperan que el Gobierno no llegué a sacarlos a la fuerza sin ninguna garantía de sus derechos, porque estarían incumpliéndoles, porque según dicen, desde el día que entregaron las armas, tienen el compromiso de avanzar en su proceso pleno de reincorporación y no quieren por ninguna circunstancia regresar a la guerra.