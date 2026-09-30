Corte Suprema niega libertad de Wadith Manzur implicado en el caso de corrupción en la UNGRD

Wadith Manzur está en el búnker tras decisión de la Corte en caso UNGRD (fotos de archivo y suministrada)

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de libertad presentada por su defensa. El recurso buscaba tumbar la medida de aseguramiento que se le impuso por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue tomada al revisar la solicitud presentada por su defensa, que buscaba que se dejara sin efecto la medida de aseguramiento.

“Declarar impróspera la solicitud de revisión de la legalidad de la medida de detención preventiva impuesta a Wadith Alberto Manzur Imbett en la resolución de acusación AE10045-2026 del 11 de marzo de 2026, proferida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, presentada por su abogado defensor. En consecuencia, NEGAR la libertad del procesado”, cita el fallo.

La Corte concluyó que la defensa no logró demostrar que la detención hubiera sido impuesta de manera irregular. Esta decisión no significa que el alto tribunal haya declarado culpable a Manzur, sino que mantiene vigente su detención mientras continúa el proceso judicial.

Uno de los principales argumentos de los abogados de Manzur estaba relacionado con una decisión adoptada por la Corte en julio de 2025, cuando el tribunal había decidido no imponerle una medida de aseguramiento.

La defensa consideraba que esa determinación debía mantenerse y que no podía ser modificada posteriormente. Sin embargo, la Corte explicó que, cuando un proceso avanza hacia una nueva etapa, la situación jurídica de una persona puede volver a ser revisada.

Con ese argumento, el alto tribunal consideró válida la decisión adoptada en marzo de 2026, cuando se ordenó la detención de Manzur.