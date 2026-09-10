Declaración y examen balístico: la petición de Kiko Gómez a la fiscal general tras señalamientos

La defensa de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, avanzar con varias diligencias dentro de la investigación por los disparos y amenazas que han sido relacionados públicamente con funcionarios que participaron en el proceso que terminó con la condena del exgobernador de La Guajira por el asesinato del concejal Luis López. La solicitud se produce luego de los señalamientos que han vinculado a Gómez con presuntas presiones contra magistrados y procuradores relacionados con esa decisión judicial.

“¿Por qué tomaría esa decisión si ya yo tengo una condena de 55 años que vengo purgando y tengo 68 años, prácticamente una cadena perpetua?No veo el motivo por el que tenga yo que tomar una decisión de ese tipo, que no me favorecería a mí en nada”, dijo en Caracol Radio Kiko Gómez.

En un memorial enviado a la Fiscalía, el abogado Juan Felipe Criollo, quien representa a Gómez, solicitó que su defendido sea escuchado en declaración jurada para responder directamente por los señalamientos que se han hecho en su contra.

“Totalmente.Soy el primero y voy a instaurar denuncias porque yo voy a aclarar esta situación”, dijo en la entrevista del pasado 3 de septiembre Kiko Gómez.

La defensa sostiene que esas acusaciones no parten, según el documento, de un elemento material probatorio conocido, sino de una publicación y de las inferencias que se hicieron posteriormente.

“Mi representado está dispuesto a hacerlo de manera rápida y buscando la consecución de la verdad”, señala el abogado, quien pidió que la diligencia sea programada con prontitud debido a que Gómez permanece privado de la libertad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

Piden determinar de dónde salieron los disparos

La defensa también solicitó a la Fiscalía realizar un estudio balístico detallado de los proyectiles, fragmentos, casquillos y demás elementos que hayan sido encontrados en la sede de la Procuraduría General de la Nación.

El objetivo, según el memorial, es determinar el calibre, el tipo de munición y las características del arma o armas utilizadas.

Pero la solicitud va más allá. El abogado pidió un estudio de trayectoria que permita establecer “el punto de origen de los disparos, el ángulo de incidencia, la distancia aproximada y la posición del tirador”.

También pidió establecer técnicamente si los impactos correspondieron a disparos dirigidos directamente contra la oficina del procurador delegado o si, por el contrario, pudieron tratarse de proyectiles provenientes de disparos al aire, en caída o por rebote.

Para la defensa, esta precisión resulta clave para determinar si realmente hubo un ataque dirigido contra esa oficina, hecho sobre el cual se han construido los señalamientos contra Gómez.

“Esta defensa está convencida de que la objetividad y rigurosidad técnica de dichos actos de investigación permitirán esclarecer los hechos con base en evidencia objetiva, y no en rumores o inferencias”, señala el documento.

La defensa dice que la familia de Gómez también quedó expuesta

El tercer punto planteado por el abogado está relacionado con la familia de Juan Francisco Gómez. La defensa asegura que los señalamientos públicos no se limitaron al exgobernador, sino que también alcanzaron a sus familiares.

Según el memorial, una publicación habría atribuido a integrantes de la familia una supuesta instrucción para renunciar a sus cargos y abandonar Colombia. La defensa sostiene que esa afirmación “jamás ha sido verificada” y que no tiene respaldo en elementos materiales probatorios.

El documento asegura que esto terminó exponiendo públicamente a Bibiana Bacci García y a sus hijos Juana Yolanda Gómez Bacci, Fernando Andrés Gómez Bacci y Valeria Gómez Bacci.

La defensa afirma que los familiares de Gómez son ajenos a los hechos investigados y advierte que ninguno cuenta con esquema de seguridad o medida de protección.

“Quedaron públicamente asociados a un hecho grave, expuestos a represalias, a hostigamientos y a la estigmatización de su entorno personal y laboral”, señala el abogado.

Además, el memorial niega de manera categórica que la familia esté preparando su salida del país.

“La afirmación según la cual la familia del señor GÓMEZ CERCHAR se dispondría a abandonar el país es absolutamente falsa”, sostiene la defensa.

El abogado Juan Felipe Criollo asegura que Bibiana Bacci y sus hijos permanecerán en Colombia, continuarán con sus actividades personales, académicas y laborales y están “a entera disposición de las autoridades” para atender cualquier requerimiento.

En el documento, Gómez también rechaza los hechos ocurridos en la Procuraduría y cualquier amenaza o acto de violencia contra magistrados, procuradores o funcionarios judiciales. La defensa señala que acata la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que Gómez ha venido cumpliendo su condena.

La solicitud a la Fiscalía concluye con un llamado a establecer técnicamente qué ocurrió en la sede de la Procuraduría e identificar a los responsables, evitando, según la defensa, que los señalamientos terminen afectando a personas que considera ajenas a los hechos.

Condenas

En medio de los hechos que actualmente son objeto de investigación, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez ya cumple dos condenas. Una de ellas, de 55 años de prisión, por los homicidios de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito, su esposo Henry Ustáriz Guerra y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda.

La segunda corresponde a la condena que la Corte Suprema de Justicia le impuso en abril de 2026 por el asesinato del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta, con una pena de 380 meses, equivalentes a 31 años y ocho meses de prisión, además de una multa de 14.000 salarios mínimos.