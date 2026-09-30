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30 sep 2026 Actualizado 14:41

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Comisionado de Paz (e) activó plan para el cierre de la ZUT de Putumayo

Resolución que ordena el cierre total de la ZUT de Putumayo. Fotos: Suministradas

Resolución que ordena el cierre total de la ZUT de Putumayo. Fotos: Suministradas

Resolución que ordena el cierre total de la ZUT de Putumayo. Fotos: Suministradas
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El consejero comisionado de Paz (e), Carlos Andrés Ríos, firmó la resolución que ordena a una comisión humanitaria hacer el cierre total entre el 1 y 2 de octubre de 2026 de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo, y proceder a que las personas que están allí abandonen el lugar.

En los casos que aplique podrán seguir con su proceso de reincorporación.

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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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