¿Qué hay detrás de la extinción de dominio de los bienes de Charlie Zaa?

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa. Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos y la decisión está relacionada con una investigación sobre el posible origen de los recursos con los que fueron adquiridas.

El expediente se originó a partir de las versiones entregadas por integrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas, quienes hicieron señalamientos relacionados con el posible uso de recursos de esa estructura paramilitar para la adquisición de algunos bienes asociados al artista.

La investigación busca establecer si las propiedades fueron compradas con dinero proveniente de esa organización y si existió algún conocimiento sobre el supuesto origen ilícito de esos recursos.

El cantante ha rechazado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en la industria musical.

Charlie Zaa también ha sostenido que parte de los recursos utilizados para adquirir sus propiedades provienen de las regalías generadas por su música, por lo que ha defendido el origen legal de su patrimonio frente a los cuestionamientos surgidos durante la investigación.

Los bienes pasan al Estado

Con la decisión de la Sala de Justicia y Paz, los seis bienes quedan en manos del Estado colombiano. Su destinación estará relacionada con los mecanismos establecidos para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, esta decisión de extinción de dominio es independiente de la investigación penal que actualmente se encuentra en la Fiscalía General de la Nación.

En ese proceso se busca establecer si efectivamente existió algún vínculo entre Charlie Zaa y el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas, así como determinar si tuvo conocimiento del supuesto origen de los recursos utilizados para adquirir los bienes.

¿Por qué investigan a Charlie Zaa?

La investigación contra el cantante está relacionada con los presuntos vínculos de algunos de sus bienes con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC.

El caso surgió a partir de las declaraciones entregadas por antiguos integrantes de esa estructura paramilitar y busca determinar si propiedades asociadas al artista fueron adquiridas con dinero proveniente de esa organización.

En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes vinculados al cantante, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, dentro de un proceso de extinción de dominio. Según la investigación, estos activos estarían relacionados con operaciones que habrían tenido como propósito ocultar recursos del Bloque Tolima.

La decisión conocida ahora se concentra en seis bienes, cuyo valor total asciende a 23.755 millones de pesos, mientras que la investigación penal sobre un eventual vínculo del cantante con esa organización continúa por una vía diferente.