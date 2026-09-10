12.000 familias afectadas y 832 viviendas destruidas en Armenia a un mes del terremoto

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Armenia

Tras un mes del terremoto que golpeó el Eje Cafetero y parte del Valle del Cauca la secretaria de infraestructura de la ciudad, Isabel Ortiz realizó un balance sobre lo que ha sido la intervención de la administración en medio de la contingencia derivada del pasado 10 de agosto.

Informó que establecieron una evaluación rápida de viviendas para cargar en el registro único de damnificados que fue establecida por todos los funcionarios de la alcaldía.

Enfatizó que a corte del 24 de agosto se tiene un reporte de 12 mil familias afectadas, 25 mil personas afectadas, 4.800 viviendas no habitables, 832 viviendas destruidas y 346 viviendas averiadas.

Resaltó que desde el mismo día del terremoto iniciaron la fase 2 de visitas a detalle con los ingenieros de la secretaría de infraestructura y voluntarios que se sumaron a la labor. Destacó que a la fecha cuentan con 4.200 visitas y asignación de visitas a edificaciones donde de esas en rojo están 924.

¿Cómo va el tema de demoliciones?

En ese mismo sentido la funcionaria se refirió al tema de las demoliciones puesto que tras un mes no se vienen realizando en la capital quindiana.

Explicó que tienen en curso en elaboración de etapa precontractual un contrato con la Universidad del Quindío por mil millones de pesos para la evaluación técnica de edificaciones con el fin de establecer la necesidad de demolición total o parcial.

Del mismo modo dijo que vienen ejecutando un contrato de obra para la recolección de escombros donde ya van 1.546 metros cúbicos de escombros en toda la ciudad y dijo que también abarca la valoración de fachadas de elementos estructurales que generen riesgo por lo que proyectan a partir de la próxima semana iniciar con el retiro correspondiente.

Añadió que entregan los conceptos de visitas técnicas y a la par están quedando marcadas las edificaciones con stickers donde el verde significa habitable, el naranja de uso restringido por afectaciones en muros sin impacto estructural y el rojo las edificaciones que tienen riesgo por afectación estructural por lo que no pueden ser habitadas.