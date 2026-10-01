Una constante en la ciudad de Armenia los semáforos dañados, el vandalismo la principal causa

Armenia

Una constante en diferentes sectores de Armenia es que los semáforos estén dañados y fuera de servicio incrementando los problemas de movilidad en la capital del Quindío.

El cruce semafórico de la carrera 13 con calle 26 esquina lleva varios días sin funcionar generando congestiones viales y pone en riesgo la seguridad vial.

Así mismo, los semáforos de la calle 10 norte con carrera 19, una cuadra más arriba del colegio Inem también completa varios días sin funcionar.

Además, hoy no está funcionando el semáforo de la calle 10 con carrera 13 detrás de dónde funcionó el éxito cristal, al igual que el semáforo de la carrera 15 con calle 19 norte una cuadra más abajo de la Renault que tampoco está operando.

Del mismo modo, el nuevo semáforo de la avenida centenario en el cruce hacia el puente que va hacia el centro comercial Portal del Quindío no está funcionando aún.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de tránsito y transporte, Setta Daniel Jaime Castaño que en tono molestó señaló al vandalismo como la principal causa de que la red semafórica este dañada y señaló “no hay derecho a que nos hagamos los locos ante el vandalismo de la red semafórica y que siempre le echemos la culpa a la administración, a tránsito, pero no cuidamos la infraestructura que tiene la ciudad.

El funcionario subrayó “Tenemos en este momento cuatro intersecciones semaforizadas que están fuera de servicio por el vandalismo, porque nos acostumbramos a ver a que hagan las cosas en contra de esta importante infraestructura y preferimos grabar en vez de llamar a la policía”

Los costos del vandalismo a la red semafórica

Director de Setta: Estamos tratando de recuperar esas intersecciones, pero es un robo de que es mucho cableado el que se nos robaron, que si lo convertimos a pesos son más de 8 millones de pesos que nos vale el cable para poder poner en funcionamiento nuevamente esas cuatro intersecciones.

Llamado de Setta

Hacer un llamado también es a la comunidad a que seamos también responsables, a que cuidemos lo que tenemos, esto si se lo roban no le hacen un daño a la alcaldía, no le hacen un daño al tránsito, le hacen un daño es a la ciudad y con lo que pagamos de impuestos, con eso nos toca salir a la autoridad, entonces arreglar lo que estamos permitiendo que se roben, señaló el funcionario.

Sobre el retiro del semáforo de la 19 con calle 36 al sur de Armenia, el secretario de transito confirmo que hace parte del cambio y la modernización de red semafórica y que no se pretender que con solo chasquear los dedos se cambie ya el semáforo viejo por uno nuevo.

Entonces, acá también tenemos que ser un poquito lógicos con estos temas y no criticar por criticar, sino también ponerles un poquito sentido a las cosas. Estamos trabajando para modernizar la red semafórica, para mejorar la movilidad en Armenia y para poder disminuir, los riesgos de siniestralidad, dijo el director de Setta

Sin embargo, lo que los ciudadanos también reclaman es que cuando se presenten los daños en los semáforos haya presencia activa de los reguladores o agentes de tránsito para controlar y permitir la movilidad segura.