53 familias damnificadas permanecen en el albergue de Quimbaya en el Quindío tras el terremoto

Armenia

A un mes del terremoto Caracol Radio visitó uno de los municipios más afectados en el departamento que es Quimbaya donde varias edificaciones se encuentran en proceso de demolición recordando la magnitud de la tragedia.

El albergue temporal está ubicado en el coliseo El Cacique del municipio y hablamos con el coordinador quien es también voluntario de la Cruz Roja, Jhon Jairo Duque.

Informó que al momento cuentan con 53 familias damnificadas en el albergue que realmente lo perdieron todo tanto arrendatarios como propietarios de las edificaciones que resultaron afectadas.

“En estos momentos tenemos aquí albergados 53 familias, 177 personas que son las personas que lo perdieron todo en el barrio Grisales, la gente que está aquí realmente son los damnificados, los que lo perdieron todo, tanto arrendatarios como propietarios y como gente que está en invasión en la parte de abajo del barrio Grisales”, indicó.

Sostuvo que el apoyo de la comunidad ha sido muy valioso puesto que han sido solidarios brindando las ayudas humanitarias consistentes en kits de aseo y mercados lo que permite brindar una atención priorizada para quienes resultaron afectados por el terremoto.

Mencionó que todos los días cuentan con comisiones de aseo, cocina entre otras lo que permite contar con un espacio limpio, seguro y que la alimentación sea la mejor para las personas.

Enfatizó que las familias están muy pendientes de los subsidios que eso es clave para volver a empezar y avanzar en la reconstrucción para lograr superar la contingencia.

Damnificada por el terremoto

Del mismo modo hablamos con una de las damnificadas se trata de Jenny quien está allí con su hija de 14 años de edad y quedaron solo con lo que tenían puesto. Agradeció la solidaridad de la gente que ha permitido contar con alimentación y aseo.

Asimismo, dijo que la Cruz Roja ha sido vital en el proceso del albergue porque los han tratado como una familia y es un aliciente en medio del dolor por perderlo todo, aunque es clara que la pérdida es material y que lo vital es estar con vida para volver a empezar.

Fue clara que espera el gobierno nacional brinde las ayudas anunciadas respecto a los subsidios puesto que actualmente muchos de los afectados están sin trabajo y no tienen la manera de pagar un arrendamiento.

“Yo vivía por el lado del despacho, como muchas familias y personas la vivienda quedó inhabitable. Pero pues gracias a Dios quedamos bien y vivos que eso es lo más importante de que todavía se puede perder las cosas materiales, pero no podemos ser apegados a ello, sino apegados a la vida, a la familia que estamos todos vivos y que tenemos nuestros hijos con nosotros”, mencionó.

Espera pronto se concreten las ayudas para superar la tragedia y comenzar de nuevo junto a sus seres queridos.