Hace un mes la tierra tembló, crónica del periodismo informando en medio de la tragedia en Armenia

Armenia

Hoy se cumple un mes del terremoto que sacudió a Colombia, desde Armenia Adrián Trejos y la crónica de como los periodistas han vivido, informado y transmitido la tragedia, en medio de las angustias de sus familias.

Hace un mes la Tierra tembló. 27 años después, Armenia y el Quindío parece que regresaron en el tiempo. Y recordar con angustia, incertidumbre, miedo, temor y llanto el terremoto del 25 de enero de 1999. La mañana del 10 de agosto se presentó precisamente como un momento de recordar aquellos episodios tristes de hace 27 años.

Los periodistas que en ese momento estábamos en nuestra labor de informar también nos movió y nos movilizó el terremoto. Vanessa Porras, periodista del servicio informativo de Caracol Radio Armenia, fue la primera en salir del edificio donde está ubicada la sede de Caracol y ella nos cuenta lo que sintió.

Vanessa Porras “Sentí mucha angustia y mucha desesperación y fui la primera porque ante cualquier movimiento lo primero que hago es reaccionar y porque precisamente me recuerda ese terremoto del 99 donde se nos cayó nuestra casa en el Parque Uribe de la ciudad y pues mi hermanita quedó bajo los escombros, entonces me da esa impresión de que se va a caer el edificio y aunque empezó suavecito lo primero que hice sí fue reaccionar y salir.

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A Vanessa precisamente se le vino a la mente todo lo que vivió hace 27 años con la diferencia de que en esta oportunidad no estaba cerca de su familia.

Vanessa Porras: Esa fue como la mayor angustia, no estar con mi mamá, no estar con mi hermana, no saber cómo estaban y además que cuando pasa una situación de estas lo más complejo es el tema de comunicación porque todo se cae, entonces uno no puede acceder cómo están. Ya cuando pude hablar con ellas y fue ver que estaban bien y que por fortuna no había ninguna situación de que no se había caído el edificio donde mi hermana trabaja o la casa donde mi mamá estaba, gracias a Dios ya estuve un poquito más tranquila.

Los minutos posteriores a la emergencia Vanessa estaba entre informar y estar pendiente de su familia.

Vanessa Porras: Eso fue lo más duro, lo más duro ese 10 de agosto porque pues yo entro en llanto, en gritos, en desesperación, soy muy nerviosa y en medio de las lágrimas de ese día me tocaba sacar fuerzas para poder informar sobre toda esta situación, sobre lo que fue pues por supuesto eh pues ese día el terremoto y lo logré.

Vanessa Porras y Marcela Puentes en transmisión nacional desde el Quindío afectado por el terremoto. Foto: Vanessa Porras Ampliar Vanessa Porras y Marcela Puentes en transmisión nacional desde el Quindío afectado por el terremoto. Foto: Vanessa Porras Cerrar

Un mes después el periodismo sigue informando en medio de los escombros, las grietas y el dolor también de los damnificados. Estar al lado de ellos para Vanessa también ha sido recordar lo de hace 27 años.

Vanessa Porras: Sí, sobre todo creo que lo más complejo es el municipio de Quimbaya, Quindío allá que fue quien que más sufrió en el tema de colapso y demás y ver los escombros me recordó mucho a ese a ese 25 de enero del 99 porque pues nuestra casa quedó precisamente en escombros y las historias de los damnificados, ver las afectaciones y ver lo complejo hoy desde otro lado, no siendo damnificada sino informando de los damnificados.

Un mes después de ese terremoto las heridas siguen abiertas para aquellos que perdieron seres queridos, para quienes no han podido volver a sus viviendas y para quienes están en los albergues. El periodismo sigue informando y eso nos lo cuenta Vanessa.

Vanessa Porras: hay que seguir con la labor a pesar pues de las situaciones, emociones que se tengan. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en la sede de Caracol Radio, volvimos después de toda esta contingencia. Todavía mucha angustia, mucho temor, no se duerme bien porque se piensa siempre que de pronto va a estar una réplica o va a haber un nuevo temblor, bueno, el miedo constante que hay, pero hay que sacar las fuerzas, informar, acompañar a los damnificados y pues ser ese puente para que las ayudas lleguen.

30 días después de este terremoto que sacudió a buena parte de Colombia y por supuesto a Armenia y el Quindío, los damnificados esperan soluciones, pero guardan la esperanza de un mañana mejor.