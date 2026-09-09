Derrumbes en vías, una de las problemáticas que generó el terremoto en el Quindío

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Armenia

A un mes de la tragedia del terremoto del Eje Cafetero y Valle del Cauca, el director territorial del Instituto Nacional de Vías, Invías, en el Quindío, Carlos Felipe Sabogal, se refirió a la problemática que se generó de movilidad tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Explicó que fue muy complejo el tramo Armenia-Montenegro-Quimbaya, donde se registraron más de 16 mil metros cúbicos de derrumbes en estos municipios, que fueron los más afectados por el fuerte sismo.

Señaló que, por instrucción del Gobierno nacional, lo clave era despejar las vías con el fin de generar una atención primaria en materia de seguridad.

“Fue muy crítico el tema Armenia, Montenegro, Quimbaya, Alcalá; tuvimos más de 16.000 metros cúbicos de derrumbes y precisamente a los municipios más afectados, como les digo, por instrucción del señor presidente Abelardo de las Espriella, lo primero que había que hacer era destapar las vías, hacer una atención primaria, primero que todo pensar en la seguridad de las personas y las vidas”, indicó.

Destacó que, tras una semana de la emergencia, lograron que las vías estuvieran totalmente operativas, lo que permite que lleguen las ayudas humanitarias a la par que se atiende toda la contingencia derivada del terremoto.

“Estos corredores humanitarios eran necesarios y salimos con toda nuestra capacidad. Al cabo de una semana ya teníamos las vías totalmente operativas y es muy buena noticia porque eso permite que lleguen las ayudas y también se pueda atender la emergencia”, destacó.

Enfatizó que establecen el monitoreo correspondiente para garantizar la movilidad en estos importantes corredores viales del departamento.