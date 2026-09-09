¿Por qué el futuro económico de Bogotá y Cundinamarca depende de la expansión de El Dorado?

En el marco del evento ‘El Dorado Max: la gran apuesta país’, convocado por la plataforma Bogotá Moderna de Prisa Inspira, líderes del sector gremial, urbanístico y exportador se reunieron en el panel «Cómo El Dorado puede transformar el centro de Colombia».

El debate -que contó con la participación de María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá Región; Laura Valdivieso, presidente de Asocolflores; Alejandro Callejas, gerente general de Lagos de Torca y Javier Díaz, presidente de Analdex- analizó la preparación del país frente a la expansión de la terminal aérea y fijó las prioridades para consolidar el modelo de ‘Ciudad Aeropuerto’.

Al evaluar el nivel de preparación de Bogotá y de Colombia para asumir esta megaobra, los panelistas coincidieron en otorgar una calificación de 6 sobre 10. De acuerdo con María Carolina Castillo, aunque la ciudad cuenta con institucionalidad, seguridad jurídica y herramientas de ordenamiento territorial —como la actuación estratégica de Engativá promovida por la administración distrital—, el reto principal radica en llevar la planificación a la realidad.

Castillo destacó además el impacto de la capital en el comercio exterior, al señalar que la ciudad exporta el 8% de su PIB, una cifra respaldada por cuatro décadas de articulación entre el sector floricultor y la operación de El Dorado.

Por su parte, Alejandro Callejas, coincidió en la nota y enfatizó la necesidad de responder a las demandas del territorio:

“Me uno al 6. Si empezamos a hablar de competitividad del aeropuerto, tenemos que empezar a soñarnos y entender la región, pero también materializar las cosas que se necesitan para satisfacer a una comunidad que las está esperando”, señaló.

El concepto de ‘Ciudad Aeropuerto’

Frente al cambio de administración nacional y la llegada de nuevas prioridades en la cartera de Transporte, los expertos enfatizaron la necesidad de consolidar a El Dorado como un hub estratégico global.

Javier Díaz insistió en la urgencia de destinar nuevas áreas para el desarrollo del sistema aeroportuario y profundizar en el modelo de ‘Ciudad Aeropuerto’. Asimismo, Callejas hizo un llamado a priorizar la planificación y la inversión interna, recordando que el verdadero centro de conexiones de la región debe consolidarse dentro del territorio nacional.

En materia de competitividad exportadora, Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, resaltó la ventaja geográfica del país y el papel de las flores, sector que representa el 80% de la carga de exportación que sale por la terminal. Valdivieso subrayó que la discusión no debe limitarse al aumento de la capacidad física, sino al fortalecimiento de un ecosistema logístico integral que beneficie a grandes y pequeños empresarios.

¿Qué acciones se necesitan para acelerar el proyecto Dorado Max?

Para que el proyecto se traduzca en empleo, inversión y transformación urbana, los panelistas fijaron algunas prioridades de ejecución inmediata: