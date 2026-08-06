Bogotá cumple 488 años: el comercio reafirma su papel como motor en la economía de la capital

En el marco de los 488 años de Bogotá, que se celebra el 6 de agosto, FENALCO Bogotá Cundinamarca destacó el papel fundamental que desempeña el comercio en el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo empresarial de la ciudad

Bogotá produce una cuarta parte del PIB nacional y el comercio el 20 % del PIB de la capital, es decir, cerca del 20% de la producción que genera la ciudad proviene del comercio, destacando la venta de vehículos, vestuario, calzado y víveres.

En Bogotá existen un poco más de 430.000 empresas y de ellas 132.000 pertenecen al comercio, lo que significa que una de cada tres empresas de la ciudad es comercial.

Además, el 99,7 % corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, convirtiendo a los tenderos, comerciantes de barrio, emprendedores y pequeños empresarios en la verdadera columna vertebral de la economía bogotana. También, se destaca que el 44 % de estas empresas son lideradas por mujeres, evidenciando el creciente protagonismo femenino en el desarrollo empresarial de la ciudad.

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“Cuando hablamos del cumpleaños de Bogotá, hablamos también de miles de comerciantes que todos los días levantan la ciudad con su trabajo. El comercio no es solo una actividad económica; es el motor que genera oportunidades, empleo, inversión y confianza. Detrás de cada tienda, restaurante, almacén, centro comercial o negocio de barrio hay una familia, un emprendedor y una historia de esfuerzo que contribuye al crecimiento de la capital. Bogotá no sería la potencia económica que es hoy sin la fuerza de su comercio”, dijo Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Finalmente, Bogotá lidera el Índice de Confianza del Consumidor con 27,3 puntos a junio y las ventas del comercio presentan crecimientos acumulados superiores al 10 % durante 2026, lo que demuestra una mayor disposición de los hogares para consumir e invertir.