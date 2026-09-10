Cooperación territorial y compromiso estatal, los llamados desde El Dorado Max: la gran apuesta país

El Dorado Max: la gran apuesta país, abrió la conversación para afianzar el proyecto de la ampliación del aeropuerto bogotano como una prioridad del orden nacional. | Foto: Caracol Radio

En el marco del encuentro, Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media resaltó el notable crecimiento del Aeropuerto El Dorado en los últimos años y su gran reconocimiento a nivel regional. En contraste, señaló el reto de mantenerse a la altura de las exigencias que enfrenta hoy en día, en especial, en su capacidad de movilización de pasajeros, la cual “está siendo sobrepasada con notoriedad”.

Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, abrió la conversación repasando los avances y las dificultades del Aeropuerto El Dorado. | Foto: Caracol Radio Ampliar Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, abrió la conversación repasando los avances y las dificultades del Aeropuerto El Dorado. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Eso, comentó, mientras otros países elevan su competitividad en carga y transporte aéreo. Santos identificó como competencia a otros aeropuertos de la región, como los de Panamá y Caracas.

Su llamado fue al fortalecimiento de la Aerocivil para resolver temas importantes como los controladores aéreos y el control de inmigración. “Hay que darle una visión más política al valor estratégico que significa la modernización del aeropuerto”, aseguró, anotando que la forma en la que se ejecute esta expansión se corresponderá con el modelo de país que se busca construir.

Una respuesta, muy discutida por los expertos a lo largo del encuentro, fue la de convertir al terminal en una “Ciudad Aeropuerto”, es decir, en un desarrollo urbano, logístico y económico que impacta y transforma profundamente el área de influencia de El Dorado y sus vecinos.

El plan de Infraestructura

María Fenanda Santa, viceministra de Transporte, resaltó la importancia de conectar oportunamente a los pasajeros para mantener la competitividad. | Foto: Caracol Radio Ampliar María Fenanda Santa, viceministra de Transporte, resaltó la importancia de conectar oportunamente a los pasajeros para mantener la competitividad. | Foto: Caracol Radio Cerrar

María Fernanda Santa, viceministra de Infraestructura, resaltó la relevancia del aeropuerto en materia de tráfico de pasajeros y de carga, su impulso al turismo y la generación de empleo. Para ella, una de las prioridades hoy es conectar mejor a El Dorado con el transporte público de la ciudad. La clave, expresó, está en construir confianza para sacar adelante los proyectos de infraestructura relacionados a este nudo neurálgico de la capital.

“Un gran aeropuerto pierde competitividad cuando no conecta bien a sus pasajeros, mercancías, y trabajadores con los destinos finales a los que deben llegar”, insistió.

En complemento, Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá, explicó que pese a que la ciudad está viviendo un proceso de modernización de infraestructura profundo, y que incluye al aeropuerto, contar con más de 1.300 frentes de obra activos en simultáneo es un reto a tener en cuenta. “La renovación de Bogotá es un proceso doloroso y complejo.”, aseguró.

Adicionalmente, reiteró la continuidad de proyectos de movilidad urbana clave para establecer una ciudad aeropuerto, como la extensión de Transmilenio por la Calle 13 y la Segunda Línea del Metro de Bogotá, junto con los estudios de factibilidad de las Líneas 3 y 4.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, enfatizó en la importancia de los corredores viales urbanos que deben conectarse con el aeropuerto. | Foto: Caracol Radio Ampliar Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, enfatizó en la importancia de los corredores viales urbanos que deben conectarse con el aeropuerto. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El mandatario capitalino señaló que el aeropuerto es clave como activo estratégico de Bogotá, aun siendo un proyecto de la nación, y reconoció que para aprovechar esto hay que superar la dificultad que representa la falta de transporte masivo directamente desde el terminal.

Por eso anunció un convenio con la Agencia Regional de Movilidad para la estructuración del Anillo Logístico de Occidente, un proyecto que quiere fortalecer la infraestructura vial alrededor de El Dorado al potenciar corredores como la Av. Esperanza, la Carrera 103 y Calle 63, y reducir el tráfico de transporte de carga en zonas residenciales.

Para, Mauricio Rosillo, vicepresidente Corporativo de Negocios de Bancolombia, el desafío no sólo está en la planeación. También en el riesgo que conlleva iniciar tarde en la ejecución de la misma.

Mauricio Rosillo, vicepresidente Corporativo de Negocios de Bancolombia, invitó a tener una visión integral del desarrollo del aeropuerto. | Foto: Caracol Radio Ampliar Mauricio Rosillo, vicepresidente Corporativo de Negocios de Bancolombia, invitó a tener una visión integral del desarrollo del aeropuerto. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El ejecutivo invitó a “enfrentar las miradas fragmentadas” y a construir una visión integral entre aeropuerto, transporte masivo y laconectividad interurbana como un solo sistema. En sus palabras, “El transporte es el sistema circulatorio de la economía y cuando un sistema tiene cuellos de botella, también aparecen límites en la competitividad del país. La conectividad mejora la capacidad de generar inversión, turismo y oportunidades que impulsan el crecimiento del país.”

El Dorado Max como propósito de Estado

Luis Felipe Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, hizo énfasis en establecer medidas para agilizar los procesos aeroportuarios. | Foto: Caracol Radio Ampliar Luis Felipe Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, hizo énfasis en establecer medidas para agilizar los procesos aeroportuarios. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Así las cosas, se habló de establecer el desarrollo del aeropuerto como propósito de Estado con el fin de que la ejecución del proyecto trascienda los periodos de gobierno. Desde esa lógica, la viceministra Santa explicó que las prioridades del Ministerio son la confianza que requiere atraer inversión y el trabajo en equipo para recuperar el ritmo de desarrollo de los proyectos de infraestructura activos en Colombia.

También se refirió a la modernización de varios proyectos aeroportuarios que están en etapa de factibilidad. “La prioridad del Gobierno es poner el sistema al servicio de la gente con la cooperación de la ciudad región, el desarrollo económico y las vías de acceso.”, concluyó.

Luis Felipe Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, hizo énfasis en tres enfoques desde los que se debe estimular la articulación del Área Metropolitana. La resolución de problemas ciudadanos en lo cotidiano, el balance entre servicios y seguridad y el estímulo al turismo en los municipios que rodean al aeropuerto, en alianza con las aerolíneas. “Hay que generar una facilidad para que el viajero llegue de manera oportuna”, aseguró.

Para Lota, “esa ciudad aeropuerto pasa precisamente porque hay conectividad”. También, en facilitar los procesos productivos que pasan por el aeropuerto, puntualmente las exportaciones hechas por productores agrícolas y de otros sectores presentes en los municipios aledaños al terminal. Para él es necesario comenzar a buscar medidas no intrusivas de revisión de carga que fortalezcan la fluidez de los viajes.

Con eso, María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, advirtió que la oferta de servicios en el aeropuerto no está creciendo al ritmo de la demanda y que es necesario imponer condiciones y garantizar inversión para que eso cambie. “Cualquier inversión o expansión que se haga en El Dorado no beneficia a 8 millones, sino a 50 millones de personas”, dijo.

Paralelamente, la funcionaria resaltó la importancia de potenciar la logística del comercio electrónico en el país, el talento humano y la formación especializada para la atracción de empresas del sector aeronáutico. En esto, continuó, se pueden implementar medidas como el incentivo tributario predial en las inmediaciones del aeropuerto, que actualmente se discute en el Concejo.

El Dorado Max toma vuelo

María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, afirmó que el desarrollo de El Dorado traerá beneficios a todo el país. | Foto: Caracol Radio Ampliar María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, afirmó que el desarrollo de El Dorado traerá beneficios a todo el país. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Con estos vistazos al pensamiento de los expertos, queda claro que la conversación sobre la modernización de El Dorado ya pasó de discutir la ampliación aeroportuaria a buscar los métodos más adecuados para ejecutarla. El crecimiento de la demanda, los retos de conectividad, la infraestructura vial y la formación de talento especializado requieren coordinación sostenida entre el Gobierno Nacional, Bogotá, la región y el sector privado.

Convertir a El Dorado Max en un verdadero propósito de Estado implicará ir más allá de los esfuerzos individuales y garantizar que las decisiones y proyectos trasciendan los ciclos políticos, de modo que el aeropuerto pueda responder al crecimiento del país y consolidarse como un motor de inversión, empleo, turismo y desarrollo económico.