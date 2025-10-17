“Bogotá está viviendo una transformación sin precedentes”: Carlos Fernando Galán

El alcalde planteó la creación de un Plan de Manejo de Tránsito distrital para mejorar la coordinación de las obras sin detener la movilidad. | Foto: Caracol Radio

Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna, organizada por Prisa Media, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que la ciudad tiene más de 1.200 frentes de obra y 2.200 planes de manejo de tránsito de alto impacto, lo que representa un desafío para la movilidad y la calidad de vida de los habitantes. Por ello, subrayó la necesidad de un PMT distrital que permita avanzar con los proyectos sin afectar el funcionamiento de la ciudad.

Así mismo, proyectó que en cinco años Bogotá tendrá un sistema de transporte fortalecido con la línea de Metro a plena capacidad, las nuevas troncales de Transmilenio, cables aéreos y vías como la calle 13 y la Suba-Cota, además de aeropuertos y autopistas modernizados, entre otras apuestas que, a su juicio, requieren de acompañamiento ciudadano.

Consulte la entrevista completa: