Más de 24 mil habitantes de Engativá tendrán nuevas redes de acueducto

Imagen de referencia de un ingeniero arreglando una válvula de agua (Crédito: Getty Images)

Colombia

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanza en la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado de los barrios La Estrada y La Estradita, en la localidad de Engativá.

Durante una nueva jornada de “Camine al Barrio”, la gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, informó que la segunda fase del proyecto registra un avance superior al 93 % y contempla una inversión cercana a los 55 mil millones de pesos.

Obras reemplazarán redes con más de 50 años

El proyecto se desarrolla en dos fases y, en conjunto, representa una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. En esta segunda etapa se construyen 11 kilómetros de redes sanitarias y pluviales, además de infraestructura de acueducto.

Según la EAAB, el objetivo es reemplazar redes que fueron construidas hace más de cinco décadas y mejorar la capacidad hidráulica y la confiabilidad del servicio en este sector del occidente de Bogotá.

Las obras buscan reducir la ocurrencia de daños en las redes y solucionar problemas asociados con filtraciones de agua, malos olores y socavaciones en las vías.

También se mejorará el espacio público

Los trabajos se ejecutan entre la calle 64C y la calle 70, y desde la Transversal 68A hasta la carrera 70, conocida como avenida de la Constitución.

Además de las nuevas redes, el proyecto contempla:

815 conexiones domiciliarias.

223 sumideros.

Renovación de redes de acueducto.

Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

Intervenciones para mejorar el espacio público.

La EAAB prevé que las obras entren en pleno funcionamiento a finales de 2026, beneficiando directamente a más de 24 mil habitantes de La Estrada y La Estradita.