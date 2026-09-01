Un encuentro sobre el futuro de El Dorado Max: la gran apuesta país

En 2025, el Aeropuerto Internacional El Dorado movilizó más de 45 millones de personas y se consolidó como líder en pasajeros y carga aérea en América Latina. Sin embargo, el terminal opera hoy al límite de su capacidad, mientras el país continúa aplazando las decisiones necesarias para garantizar su expansión y modernización.

La respuesta a esta problemática ya fue presentada: se trata del proyecto El Dorado Max, que consiste en una gran ampliación a las instalaciones con el fin elevar casi que al doble la capacidad de operación del mismo, junto con el número de pasajeros transportados anualmente.

Por esto, y por la gran importancia que adquiere la renovación de este punto clave en la conectividad y desarrollo comercial de la capital y de Colombia, el centro de eventos Hall 74 de Bogotá, será escenario el próximo 9 de septiembre del encuentro El Dorado Max: la gran apuesta país.

La cita convocada por la plataforma Bogotá Moderna, de Prisa Inspira, es el espacio para discutir temas centrales del proyecto, como la articulación de la hoja de ruta entre el Gobierno Nacional, Bogotá y la región; la gobernanza con la que Colombia toma decisiones sobre su infraestructura aeroportuaria, el papel de las autoridades y las condiciones institucionales necesarias para acelerar la expansión de El Dorado.

En otras palabras, se busca llegar a concensos sobre la forma en la que crecerá el aeropuerto, las inversiones a tener en cuenta, la relación entre infraestructura, territorio y población; y la visión de largo plazo con la que se enfocará su ejecución.

Participe del encuentro, inscribiéndose en este formulario:

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