¿Cómo ampliar el Aeropuerto El Dorado sin perder eficiencia? Esto concluyeron las voces expertas

El panel sobre la optimización de la eficiencia en el marco de la renovación de El Dorado cerró la jornada con conclusiones determinantes. | Foto: Caracol Radio

La charla dio inicio de la mano de Natalí Leal, gerente general de Opain, quien fue directo a las propuestas enfocadas en la optimización de los viajes: mejorar el espacio del aeropuerto con énfasis en que la eficiencia es el valor en el que se apalanca Opain a la hora de cumplir con su labor de administrar El Dorado.

Natalí Leal, gerente general de Opain, centró su discurso en formas prácticas de potenciar la eficiencia de El Dorado. Foto: Caracol Radio Ampliar Natalí Leal, gerente general de Opain, centró su discurso en formas prácticas de potenciar la eficiencia de El Dorado. Foto: Caracol Radio Cerrar

Además, mencionó nuevas posibilidades para Colombia en materia de control de aduanas y protección fronteriza. “En Colombia no existe un Global Entry –el sistema automatizado de autorización de entrada que usan los Estados Unidos en sus aeropuertos– sin embargo, ya tenemos una conversación y tenemos una respuesta favorable.” Por lo cual, la implementación de un sistema similar es una posibilidad.

A su turno, Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca, apuntó que la eficiencia del aeropuerto no es realmente la que suelen mostrar las cifras más reconocidas.

“Cuando usted se monta al avión y este no sale, no es culpa de la aerolínea, es culpa de que se están admitiendo muchos más vuelos que las 74 operaciones/hora que dicen que pueden manejar”, aseguró. Para ella, el camino está en seguir las recomendaciones de los estudios realizados por IATA.

Las propuestas para levantar vuelo

Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca, resaltó el papel clave del diálogo interinstitucional. | Foto: Caracol Radio Ampliar Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca, resaltó el papel clave del diálogo interinstitucional. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La representante de Avianca ahondó en las ventajas de poner en funcionamiento el Comité Aeronáutico, insistiendo en el valor del diálogo entre los diferentes actores que confluyen en el aeropuerto El Dorado: la Aerocivil, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, las aerolíneas entre otros.

“Cuando tienes un ecosistema tan grande, donde se trata la competitividad del país, no se puede no articular esfuerzos, urge sentarnos a hablar entre todos”, puntualizó.

Para Orozco, la eficiencia en el paso de los viajeros forma parte fundamental de la imagen integral del país frente a la perspectiva del visitante. “Si esta es la puerta de entrada a Colombia, en donde todo es lento, el inversor pensará que todo en el país es así”

A su voz se sumó la de Érika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, quien insistió en la importancia de que la inversión siga viniendo al país y su relación con habilitar el crecimiento de la capacidad de operación del aeropuerto. Para ella, la infraestructura actual es una de las principales barreras para el crecimiento de los actores que operan en el terminal.

Zarante resaltó el monitoreo de slots como medida urgente para elevar la operación a un nuevo nivel. “Lo que estamos buscando es gestionar esos espacios de aterrizaje que tenemos hoy en día, pero que esa gestión se haga revisando su uso eficiente”, aseveró.

Para ella, es momento de traer al aeropuerto internacional más herramientas como el sistema de referencia inercial (IRS por sus siglas en inglés) para posibilitar el aterrizaje en neblina, dinamizando las operaciones del aeropuerto.

Las turbulencias del proyecto

Érika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, mostró las herramientas que pueden poner al Aeropuerto El dorado a la altura de sus competidores. | Foto: Caracol Radio Ampliar Érika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, mostró las herramientas que pueden poner al Aeropuerto El dorado a la altura de sus competidores. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En complemento, Natali Leal recordó que los espacios de diálogo son los que hoy cimentan la armonía en El Dorado. “El sector está moviendo 600 mil empleos que se mantienen con el diálogo entre los actores del aeropuerto”. A su vez, señaló un problema en la articulación institucional a causa de la existencia de límites en la capacidad de acción entre los actores.

Orozco, por su parte, advirtió dificultades en el crecimiento aeroportuario de Bogotá y Colombia que pueden convertirse en oportunidades de desarrollo. Entre ellos, comentó que los impuestos a tiquetes internacionales se encuentran alrededor de un 38 %, lo cual frena la democratización de los viajes aéreos. Aparte, aclaró que el diseño de El Dorado no fue planeado para desempeñarse como la plataforma aérea central de América Latina y que esa realidad ya está pesando.

Zarante sumó a esta idea el hecho de que el sector turismo manifiesta otros costos problemáticos como el del combustible, y se refirió a la posibilidad de incluir el combustible Jet A —con ventajas respecto al habitual Jet A-1— para mejorar los precios de los vuelos en el país.

Tomar el control de El Dorado

Con esos puntos, la conversación estableció la necesidad de promover la articulación institucional y atraer más inversión. Las propuestas de las voces expertas apuntaron a optimizar el uso de los slots, modernizar los sistemas de navegación y los procesos de ingreso al país.

Atender estas necesidades será determinante para que el Aeropuerto El Dorado —que soporta buena parte de la conectividad y competitividad regional de Colombia—, tenga la posibilidad de crecer según lo necesita para ser un pilar clave en el desarrollo del país.