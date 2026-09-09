El Dorado habría perdido $8 billones por falta de planificación, alerta Bogotá Ciudad Aeropuerto hoy

El futuro de El Dorado dependerá de la construcción de una nueva infraestructura: sí, pero también de la capacidad de todo el sector para articularse. Esa fue una de las principales conclusiones del panel “Gobernanza aérea: ¿Cómo liderar la expansión de El Dorado?”, realizado en el foro El Dorado Max, la gran apuesta país, moderado por Diana Calderón, directora de Hora 20. Allí, representantes del Gobierno, la industria y Bogotá coincidieron, principalmente, en que la expansión del aeropuerto central del país debe estar acompañada de medidas inmediatas sobre capacidad, operación, ordenamiento territorial y articulación institucional.

En ese contexto, una de las alertas más contundentes la planteó Santiago Carvajal, gerente de Bogotá Ciudad Aeropuerto, quien señaló que la falta de planeación alrededor de El Dorado ha tenido un costo económico de $8 billones.

El funcionario sostuvo que durante años “las decisiones sobre el aeropuerto y su entorno se han tomado de manera fragmentada”, por lo que propuso crear un mecanismo formal de coordinación que permita sentar en una misma mesa a la Nación, el Distrito, la región, las aerolíneas, los concesionarios y demás actores involucrados.

El Dorado necesita soluciones antes de su expansión

Santiago Carvajal, gerente de Bogotá Ciudad Aeropuerto. | Foto: Caracol Radio Ampliar Santiago Carvajal, gerente de Bogotá Ciudad Aeropuerto. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Carvajal, asimismo, advirtió que el reto no puede limitarse al proyecto de ampliación física. Según explicó, alrededor de 85.000 personas viven en las cabeceras de las pistas, una situación que genera tensiones entre la operación aeroportuaria, el crecimiento urbano y las expectativas de las comunidades. Para el gerente, la respuesta debe pasar de considerar a estas poblaciones únicamente como afectadas por la operación a integrarlas a las oportunidades económicas que genere el sector aeronáutico.

En esa línea, planteó vincular al SENA, Atenea y el sector educativo para desarrollar programas de formación de corta duración que respondan a las necesidades de las empresas aeronáuticas y permitan que las comunidades cercanas sean las primeras beneficiarias de los nuevos empleos. También insistió en que el proyecto de Bogotá Ciudad Aeropuerto debería incorporarse como una apuesta de alcance nacional en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

En tal sentido, la discusión también dejó sobre la mesa una tarea inmediata: mejorar el aeropuerto que existe hoy mientras avanza la expansión. Paula Bernal, gerente de IATA Colombia, recordó, al respecto, que El Dorado concentra más de la mitad de los pasajeros que se movilizan por Colombia y que su desempeño tiene un impacto directo sobre la aviación nacional. Por ello, consideró prioritario evitar estrategias que encarezcan las conexiones y mantener la competitividad frente a otros centros de conexión de la región.

Con ese fin, Bernal señaló tres frentes para elevar la eficiencia: optimizar el monitoreo de los slots —los turnos asignados para despegues y aterrizajes—, aumentar la capacidad y elevar la calidad del servicio. De igual modo, la gerente reveló que un estudio realizado en 2023 sobre el estatus de la centra aérea dejó 23 recomendaciones, de las cuales 18 todavía están pendientes de aplicación, entre ellas medidas relacionadas con el uso de las pistas y las aproximaciones independientes.

Por su parte, Arnaud Penent D’Izarn, director general de la Aeronáutica Civil, sostuvo que “el país debe pasar de los estudios a la ejecución”. Afirmó que la entidad ya avanza en la implementación de las aproximaciones simultáneas, un mecanismo que permitiría utilizar de manera más eficiente las dos pistas del aeropuerto. El proceso, según indicó, ya comenzó y se encuentra en su primera fase.

Una gobernanza que trascienda las instituciones

Paula Bernal, gerente de IATA Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Paula Bernal, gerente de IATA Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La discusión planteó así un cambio en la forma de administrar el futuro de El Dorado. Para Penent D’Izarn, la Aeronáutica Civil debe ejercer el liderazgo técnico y regulatorio sobre el sistema, pero el crecimiento de la industria exige que esa dirección esté acompañada por la coordinación entre todos los actores. El aeropuerto, dijo, “funciona como un sistema de piezas que deben moverse de manera articulada para evitar que una falla termine afectando al resto de la red nacional”.

El funcionario también puso como ejemplo la vulnerabilidad de la red aérea cuando El Dorado enfrenta restricciones operativas: un cierre por condiciones meteorológicas puede obligar a desviar vuelos internacionales hacia otros aeropuertos que no necesariamente tienen la capacidad para recibir de manera inmediata aeronaves de gran tamaño y sus pasajeros. Por eso, insistió en que la coordinación debe anticiparse a los problemas y no producirse únicamente cuando ya existe una contingencia.

Para Carvajal, esa coordinación requiere una instancia permanente de corresponsabilidad, pues las competencias de la Aeronáutica Civil, el Distrito, las autoridades ambientales y el concesionario tienen límites. La propuesta es construir una agenda común con capacidad real de decisión y participación de los distintos actores del ecosistema aeroportuario.

Por otro lado, el panel también puso el foco en una discusión que trasciende la terminal: El Dorado es considerado la piedra angular de la operación aérea colombiana y su futuro condiciona la estrategia de conectividad de los demás aeropuertos del país. Por ello, la expansión fue planteada no solo como una obra de infraestructura, sino como un proyecto estratégico de Nación.

Con todo, a conclusión general apuntó a que El Dorado no puede esperar a estar construido para comenzar a resolver sus problemas actuales. La optimización de los slots, las aproximaciones simultáneas, la coordinación institucional, la relación con las comunidades y la planificación del territorio aparecen como decisiones que deben avanzar en paralelo con el proyecto de expansión. El desafío, según lo plantearon los expertos, será convertir esa articulación en una política de largo plazo que permita que el principal aeropuerto del país crezca sin repetir los costos de una planificación fragmentada.

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