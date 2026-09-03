Usted también puede asistir a ‘El Dorado Max: la gran apuesta país’, inscríbase aquí
La ampliación y modernización del aeropuerto más importante del país es una movida clave para el desarrollo económico de Bogotá y Colombia. Este 9 de septiembre, expertos, empresarios y funcionarios discuten las pautas para lograrlo.
Bogotá viene hablando del proyecto El Dorado Max, desde diciembre de 2022. El objetivo de esta propuesta, ambiciosa y necesaria, no es otro más que duplicar las capacidades de la terminal capitalina, desde lo físico, lo tecnológico y lo estratégico. Hoy, más que nunca, expertos insisten en la importancia de hacerlo realidad, con responsabilidad y eficiencia.
Por eso Bogotá Moderna, de Prisa Inspira, convocó a todos los actores involucrados en el proceso de modernización a dialogar sobre lo que se necesita, lo que falta y lo que puede pasar una vez inicie la obra. Usted también puede hacer parte de esa conversación, este 9 de septiembre en el Hall 74 de Bogotá.
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