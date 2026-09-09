Así avanza el proyecto para la ampliación del aeropuerto de Bogotá: “El Dorado Max”

Desde el evento Agenda País en Hall 74 en el norte de Bogotá, se habló de la ampliación del aeropuerto El Dorado que hace años se está esperando y que permitirá llegar a 75 millones de viajeros. La ampliación es extrema, pero eso va a implicar, por supuesto, un desarrollo urbanístico alrededor de todo ese proyecto.

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Para hablar de este tema estuvo Alejandro Callejas, el gerente del proyecto de Lagos de Torca, un proyecto que tiene, más de 1.800 hectáreas y más de 135.000 viviendas en el norte de Bogotá.

¿Cómo asegura que este Dorado Max realmente funcione?

“Lo primero es que hay que entender que el Dorado Max es un aeropuerto, no solamente de Bogotá, sino es un aeropuerto regional y nacional y si uno hace un paralelo un poco con lo que estamos haciendo en Lagos de Torca para que este tipo de proyectos funcionen, uno lo que tiene que apropiarse es que el proyecto en sí mismo necesita el acompañamiento de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer la implementación de toda la infraestructura soporte para que el norte de Bogotá funcione y funcione bien y eso necesita entonces pues vías. Ya hoy estamos contándole a la gente que estamos entregando los primeros 5.3 kilómetros de vías para el disfrute de los Bogotanos, y en los próximos dos meses vamos a entregar 1.7 kilómetros más”.

El gerente también habló de los servicios públicos, hay que construir tuberías para agua potables, manejo de agua residual y gas, esto teniendo en cuenta los ecosistemas ambientales.

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¿Cómo avanzan las conversaciones?

“Yo creo que las conversaciones van bien porque entre otras cosas todos estos proyectos de infraestructura, sea la Avenida Boyacá, la Autopista Norte, la Séptima, el Dorado Max, etcétera, son necesarias y se tienen que hacer. Nosotros particularmente nos hemos sentado con el equipo de la gobernación y con el equipo la alcaldía a entender específicamente cuáles eran las propuestas que venían con el Regiotram del Norte, que para nosotros es un proyecto muy importante, porque además va a conectar no solamente a las personas que viven en Lagos de Torca con el norte de la región metropolitana y con el centro de la ciudad, sino también a la gente del norte y el centro de la ciudad para que puedan llegar a Lagos de Torca. Yo creo que vamos bien, el ejercicio es técnico, y yo creo que en lo técnico estamos de acuerdo, en lo político sí que estamos de acuerdo”.

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