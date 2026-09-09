Kapanga: 30 años en la música, llegan por tercera vez al país para cantar en el Festival Cordillera

Kapanga es una agrupación argentina de música de cuarteto, rock y ska. Se formado en el año 1995, en la ciudad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires y desde entonces no han parado de hacer música, completando ya 30 años en la industria.

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Ellos han estado celebrando esta fecha tan especial en diferentes ciudades llevando su música, esta vez el turno es para Bogotá, el próximo sábado 12 de septiembre en el marco del Festival Cordillera.

Festival Cordillera:

En entrevista con Caracol Radio, Claudio Maffia, baterista de la agrupación indicó que, “Venimos en el marco de los 30 años que hemos cumplido, lo estamos celebrando con un disco en colaboraciones, celebramos haber aguantado tanto y estamos muy contentos de volver a Colombia para tocar para su público, fue duro, pero llegamos, tardó un poco, pero llegamos”.

La agrupación en tres décadas solo ha podido venir a Colombia en dos oportunidades, es por eso que cada ocasión para tocar es importante.

Hablando de su álbum de colaboraciones en el que celebran este aniversario, este es un disco donde han revivido sus clásicos, con artistas contemporáneos como Milo J, Bándalos Chinos, entre otros.

En cuanto a artistas colombianos, Claudio Maffia aseguró que les gustaría colaborar con la agrupación colombiana Doctor Krápula con quienes han podido encontrarse en escenarios de Argentina y México.

“En algún momento nuestra música ha llegado a ellos y los ha influido en algún punto, es una retroalimentación entre bandas, de eso se tratan las colaboraciones, de compartir y de tratar de sintonizar en la misma antena”, indicó el baterista.

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¿Cómo se preparan para el show?

Para este tipo de festivales, los show deben tener un tiempo de más o menos una hora, es por eso que se deben seleccionar las canciones que han sido éxitos, “tenemos unos cuántos hits y debemos elegir diez canciones que serán las que han tocado la fibra del público a través de los años, será una presentación rápida pero certera”.

El artista comentó que le gustaría visitar Cali, Bucaramanga, más ciudades de Colombia y poder hacer una gira, “todo depende de cómo nos vaya en el festival para poder abrir más fechas”.

¿Cuándo y dónde?

Los argentinos se presentarán en el Festival Cordillera, el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 4:45 de la tarde en el escenario Cocuy.

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