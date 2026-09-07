Conciertos en Colombia 2026, estos son los shows que ya tienen fecha y ciudad confirmada

La agenda de conciertos en Colombia para el año 2026 sigue creciendo, con eventos programados en diferentes ciudades y escenarios del país durante los últimos meses del año.

Conciertos próximos

Entre las próximas presentaciones está Nicky Jam en Cali, programado para el 14 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como parte de su recorrido musical de 2026. El artista urbano llegará a la capital del Valle del Cauca para reencontrarse con sus seguidores y presentar sus principales éxitos.

A esta programación se suma el artista Chayanne, quien regresará al país con su Bailemos Otra Vez Tour 2026. El artista tendrá presentaciones en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá, los días 12, 14, 19 y 21 de noviembre, respectivamente.

En la ciudad de Bogotá también tendrá una importante programación. Camila se presentará el 27 de noviembre en el Movistar Arena con su Adiós World Tour, gira con la que la agrupación mexicana celebra sus 20 años de trayectoria musical.

Para Bogotá, también se prepara el regreso de Jorge Celedón al Movistar Arena, en una presentación con la que el cantante vallenato busca reencontrarse con su público colombiano y repasar los grandes éxitos de su trayectoria.

Ampliar Cerrar

A esta lista se suma el artista Beéle, quien llegará a la ciudad de Medellín el día 28 de noviembre, en el marco de su Borróndo el abandono Tour, con una presentación en DAVIarena.

La música popular también tendrá espacio con Luis Alberto Posada, uno de los nombres más reconocidos del género en Colombia, mientras que Marc Anthony hace parte de la programación internacional que mantiene al país como una de las principales paradas para grandes artistas latinos.

Por su parte, Daniel Habif llevará su El Paso Final Ascender World Tour 2026 a diferentes ciudades colombianas. Su recorrido incluye presentaciones en Pereira, Bogotá, Medellín, Cali, Neiva y Cartagena entre el 22 y el 29 de octubre.

La agenda continuará en diciembre con el Concierto de Conciertos, que tendrá lugar el 4 de diciembre en el Gran Salón de Corferias, en Bogotá, con una programación que reúne diferentes exponentes del rock y la música latinoamericana.

Octubre, noviembre y diciembre se consolidan así como meses clave para la agenda de conciertos en Colombia, con eventos que llevarán grandes producciones a Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades del país.