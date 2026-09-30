Abelardo De La Espriella confirmó captura de Sergei Vagin, ruso señalado de espionaje y vandalismo

Sergei Vagin, el ciudadano ruso fue señalado por la inteligencia militar en 2022, de presuntamente, ejecutar tareas de inteligencia y de supuestos nexos con la guerrilla del ELN. Recuperó la libertad por vencimiento de témrinos en 2025 y anda por las calles de Colombia a pesar de una resolución de Migración Colombia que ordena su deportación.

Luego de la revelación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura en menos de 24 horas de Sergei Vagin, un ciudadano ruso acusado de espionaje.

Vagin fue relacionado con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro de 2021 y de tener contactos con el ELN.

Por lo cual, se le aplicará medida de expulsión por atentar contra la seguridad nacional.

Además, el ciudadano ruso enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, por un fraude a plataformas de apuestas que movió alrededor de $1.600 millones.

¿Qué reveló la Unidad Investigativa sobre el ruso?

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revelo que la Fiscalía nunca investigó sobre el espionaje y los nexos con ELN, que fueron atribuidos al ruso capturado.

A pesar de que el entonces presidente Iván Duque, señaló que contaban con indicios de que Sergéi Vagin habría financiado las protestas del 2021, el proceso por esos hechos se desinfló en la Fiscalía.