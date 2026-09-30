Hamilton anunció su primer Movistar Arena de Bogotá: este es el precio de las boletas

Hamilton anunció su primer concierto como artista principal en el Movistar Arena de Bogotá. El próximo 3 de abril de 2027, a las 8:00 p. m., el artista cartagenero marcará un nuevo momento en la carrera del cantante, quien en los últimos años ha llevado los sonidos afrocaribeños de Cartagena a diferentes escenarios nacionales e internacionales.

Para Hamilton, llegar al Movistar Arena también representa una meta personal, pues aseguró que se trata de un escenario que ha estado presente en sus aspiraciones desde el comienzo de su carrera.

“Para mí es algo muy importante, he tenido muchas visiones en ese escenario. Es un sueño que tengo desde que empecé y es algo que uno como artista colombiano quiere hacer. Voy a brindar uno de los shows más grandes de mi carrera; es mi regalo para la gente”, afirmó.

La presentación se realizará después de la gira nacional del lanzamiento de su primer álbum de estudio, ‘Afrorockstar’. Sin embargo, para esta fecha, Hamilton preparará un espectáculo en el que los ritmos afrocaribeños tendrán un papel central y en el que incluso, contempla la participación de invitados especiales.

Durante la noche, el público podrá escuchar algunas de las canciones que han marcado la trayectoria reciente del artista, entre ellas ‘Madrid’, ‘Mi reina’, ‘Gata oficial’ y ‘4Life’.

Es de destacar que durante 2026, el artista se presentó en La Solar Medellín, compartió escenario con Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot y participó como invitado en varios conciertos de J Balvin.

A estos escenarios se suman diferentes reconocimientos y oportunidades internacionales. Hamilton fue seleccionado por YouTube Global para participar en Foundry 2026 y apareció en la edición 30 Under 30 2026 de Forbes Colombia. Además, recibió seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026 y una nominación a los Premios Juventud 2026.

¿Cuánto cuestan las boletas para Hamilton?

Las entradas para el concierto del 3 de abril de 2027 podrán adquirirse a través de la página web de TuBoleta. Estas son las localidades y precios anunciados: