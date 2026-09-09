Shakira llega a Madrid con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: estas son las fechas

Shakira llegará a Madrid con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, una nueva etapa de su gira internacional que llevará a la artista colombiana nuevamente a los escenarios europeos.

La cantante iniciará sus presentaciones en la capital española el próximo 18 de septiembre, en una serie de conciertos que se extenderán hasta el 11 de octubre.

Durante este periodo, Shakira presentará un espectáculo basado en su más reciente etapa musical, con un repertorio que reúne sus grandes éxitos y las canciones de su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

El tour representa uno de los proyectos más importantes de la artista en los últimos años y marca su regreso a grandes escenarios internacionales después de una extensa pausa de presentaciones.

A través de sus redes sociales, la cantante también destacó la conexión entre España y Latinoamérica al anunciar esta etapa de su recorrido. “España es latina. América es latina”, expresó Shakira, quien además aseguró que quiere celebrar el talento de nuevas generaciones en diferentes áreas de la cultura.

Madrid será una de las principales paradas europeas de la gira, con una agenda que mantendrá a la artista en la ciudad durante varias semanas.

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El ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ continúa así su recorrido internacional, mientras los seguidores de Shakira esperan sus próximas presentaciones y el regreso de sus grandes canciones a los escenarios europeos.

Las fechas anunciadas en Madrid comenzarán el 18 de septiembre y finalizarán el 11 de octubre, convirtiendo esta etapa en una de las más esperadas del tour.