Karol G llega al No. 1 de Billboard con ‘BbY WOW’ junto a Judeline y rusowsky

Karol G, junto a los artistas Judeline y rusowsky, alcanzó el No. 1 de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. con su canción ‘BbY WOW’, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más destacados de la música latina a nivel mundial.

Para Karol G, este representa su segundo No. 1 en estos rankings. La primera vez que encabezó ambas listas fue con ‘TQG’, su colaboración con Shakira, en marzo de 2023.

El logro también es especial para Judeline y rusowsky, quienes consiguieron por primera vez llegar al primer puesto de las listas globales de Billboard.

El éxito de ‘BbY WOW’ estuvo acompañado por un importante crecimiento en sus reproducciones. Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, la canción registró 42,3 millones de reproducciones a nivel mundial, un aumento del 62 % frente a la semana anterior, además de 1.000 ventas.

Fuera de Estados Unidos, el tema acumuló 30,7 millones de reproducciones, con un crecimiento del 72 %. Con estos resultados, ‘BbY WOW’ pasó del quinto al primer lugar en el Billboard Global 200 y del décimo al primero en Global Excl. U.S.

Además, la canción se convirtió en el primer No. 1 predominantemente en español en estos rankings desde que ‘DtMF’ de Bad Bunny terminó su dominio en marzo.

Con este nuevo resultado, Karol G vuelve a demostrar el alcance internacional de su música, mientras que Judeline y rusowsky celebran uno de los mayores logros de sus carreras hasta ahora.