Camilo presenta su quinto álbum de estudio ‘Para Cuando Sean Mayores’: estas son sus canciones

El cantante colombiano Camilo presentó este 9 de septiembre ‘Para Cuando Sean Mayores’, su quinto álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su carrera. La producción está compuesta por 13 canciones y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El disco nació a partir de su experiencia como padre y de las reflexiones que ha tenido desde el nacimiento de sus hijas, Índigo y Amaranto. Aunque está inspirado en ellas, Camilo ha explicado que no se trata de un álbum infantil, sino de una especie de guía para el futuro, pensada para acompañarlas cuando sean mayores.

Ampliar Cerrar

La creación del álbum también llevó al artista a reencontrarse con su propia infancia. Camilo volvió a recuerdos de cuando tenía ocho años y utilizó esas experiencias para construir las historias que aparecen en las canciones.

Uno de los temas centrales del proyecto es ‘El Árbol’, canción que funciona como una reflexión sobre el paso del tiempo y la importancia de disfrutar el presente. Este fue el primer sencillo que presentó el artista antes del lanzamiento del álbum.

Ampliar Cerrar

El disco también incluye ‘Chiquita’, una canción inspirada en Amaranto; ‘La Campana’, ‘El Traje’, ‘El Cisne’, ‘El Ruiseñor’ y ‘El Ángel’, entre otras.

La única colaboración del álbum es ‘La Medalla’ junto a Evaluna, esposa de Camilo. El cantante reveló que quería compartir este proyecto con ella por el significado personal que tiene la producción.

Además, Índigo y Amaranto participan con sus voces en algunos momentos del álbum, haciendo parte de la narrativa que Camilo construyó alrededor de su familia.

‘Para Cuando Sean Mayores’ llega después de ‘Cuatro’ y abre una nueva etapa musical para el artista. Ahora, Camilo llevará estas canciones a los escenarios con el ‘Para Cuando Sean Mayores Tour 2026 y 2027’, que comenzará en Estados Unidos y continuará por distintos países de Latinoamérica.

Tracklist de ‘Para Cuando Sean Mayores’

Los Cuentos. El Titiritero. La Nieve. El Árbol. Chiquita. La Medalla feat. Evaluna. La Campana. El Traje. El Cisne. El Ruiseñor. El Ángel. For Eva. Luna