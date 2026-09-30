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30 sep 2026 Actualizado 23:43

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David Bisbal revive los grandes clásicos del pop romántico con su nuevo álbum ‘Eternos’

El cantante español presenta un disco de 10 canciones en el que interpreta temas popularizados por Nino Bravo, José José, Juan Gabriel y Raphael.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 1: Singer David Bisbal speaks during a press conference for the Eternos tour at Lunario del Auditorio Nacional on June 1, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 1: Singer David Bisbal speaks during a press conference for the Eternos tour at Lunario del Auditorio Nacional on June 1, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 1: Singer David Bisbal speaks during a press conference for the Eternos tour at Lunario del Auditorio Nacional on June 1, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images)
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David Bisbal está listo para presentar una nueva etapa musical con ‘Eternos’, su décimo álbum de estudio, un proyecto en el que lleva a su voz algunos de los grandes clásicos del pop romántico en español de las décadas de los 60, 70 y 80. El disco llegará este 1 de octubre.

El cantante español tomó canciones que ya hacen parte de la historia de la música y les dio una nueva interpretación, manteniendo buena parte de las melodías y arreglos originales, pero buscando llevarlas a su propio estilo.

El álbum reúne 10 canciones, entre ellas ‘Te quiero, te quiero’, ‘Vivir así es morir de amor’, ‘El amar y el querer’ y ‘Abrázame muy fuerte’. También incluye ‘Qué sabe nadie’, un clásico de Raphael que Bisbal decidió llevar hacia una interpretación más personal.

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Para construir el sonido de Eternos, el artista volvió a trabajar con el productor y arreglista Cheche Alara, con quien había colaborado anteriormente. La producción buscó recuperar parte de la forma de grabar de décadas pasadas, con músicos tocando en vivo y grandes formaciones instrumentales.

Uno de los temas que tiene un significado especial para Bisbal es ‘Amor eterno’, canción de Juan Gabriel. El cantante explicó que la grabó mientras su padre atravesaba un delicado momento de salud y que, después de su fallecimiento en febrero, la canción adquirió un significado todavía más personal.

El álbum también tendrá un cierre particular: ‘Aquellas pequeñas cosas’, de Joan Manuel Serrat, será interpretada únicamente con la voz de Bisbal a capela.

Tras el lanzamiento, el español llevará estas canciones a los escenarios. Su gira comenzará el 6 de octubre en Santiago de Chile, recorrerá Latinoamérica y posteriormente llegará a México y Estados Unidos. España tendrá que esperar hasta el verano de 2027.

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