Estos son los artistas que han acompañado a Shakira durante su residencia en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid se ha convertido en uno de los momentos más especiales de su actual gira. Además de repasar algunos de los grandes éxitos de su carrera, la cantante ha sorprendido al público con la presencia de reconocidos artistas que han llegado al escenario para interpretar canciones junto a ella.

La serie de conciertos comenzó el 18 de septiembre en el Estadio Shakira, un recinto instalado en el complejo Iberdrola Music, y contempla 12 fechas hasta el 11 de octubre como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Una de las primeras invitadas fue Laura Pausini, quien apareció durante el concierto del 20 de septiembre para cantar junto a Shakira “Antología”, uno de los temas más recordados de la carrera de la artista colombiana.

La residencia también tuvo un reencuentro con los Triplets Ghetto Kids, colectivo de bailarines de Uganda que acompañó a Shakira durante la interpretación de “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uno de los encuentros que más llamó la atención fue el de Alejandro Sanz. El español acompañó a Shakira el 25 de septiembre para interpretar “La Tortura”, colaboración que ambos lanzaron en 2005. Al día siguiente regresó al escenario y los dos artistas interpretaron “Corazón partío” por primera vez juntos en vivo.

La lista continuó el 27 de septiembre con Manuel Turizo. El colombiano se unió a Shakira para presentar en vivo “Copa Vacía”, canción que ambos lanzaron en 2023.

La residencia todavía tiene varias fechas por delante, por lo que Shakira podría continuar sumando invitados a sus conciertos en Madrid y protagonizando nuevos encuentros musicales.