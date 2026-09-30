La fusión de Paramount y Warner Bros. se concretará la próxima semana tras aprobación judicial

Un juez federal aprobó un acuerdo que permite a Paramount cerrar la transacción por un valor de 111.000 millones de dólares con Warner Bros. Discovery, poniendo fin a un estancamiento de meses entre el estudio y los estados que impugnaban la adquisición.

¿Quién aprobó el acuerdo?

La jueza de distrito de Estados Unidos, Araceli Martínez-Olguín, emitió este miércoles un decreto de consentimiento acordado entre Paramount, los estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

Lea también: La sospechosa del tiroteo contra la casa de Rihanna fue acusada de 14 cargos y se declaró inocente

Se espera que la operación se cierre el próximo martes 6 de octubre.

¿Qué obstáculo eliminó la decisión judicial?

La decisión judicial que autorizó el acuerdo eliminó el último obstáculo para que el director ejecutivo, David Ellison, fusionara dos estudios históricos de Hollywood y creara el próximo coloso del entretenimiento y los medios de comunicación.

Le puede interesar: Miley Cyrus estrenó el video de su más reciente sencillo “Different Religion”

¿Qué acuerdos deben cumplir ambos estudios?

En virtud del acuerdo, Paramount y Warner Bros. deberán estrenar al menos 30 películas en cines al año durante los dos primeros y 32 en los tres siguientes, mantener un número mínimo de estrenos a gran escala e independientes, y garantizar que al menos la mitad de las películas sean producidas o coproducidas por la empresa resultante de la fusión.

Además, tendrán que respetar los 45 días de exhibición en cines y un periodo de exclusividad de 90 días antes del lanzamiento en servicios de vídeo bajo demanda por suscripción para las películas que cumplan los requisitos.